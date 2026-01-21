Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alfredo Morelos y el sacrificio que hizo para jugar en Nacional: renunció a una millonada

Alfredo Morelos y el sacrificio que hizo para jugar en Nacional: renunció a una millonada

Si bien Nacional no ha hecho el anuncio oficial, en las últimas horas revelaron que el delantero Alfredo Morelos tiene todo listo para continuar en el 'verdolaga', desechando una jugosa cantidad de dinero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de ene, 2026
Alfredo Morelos
Alfredo Morelos, delantero de Nacional - Foto.
