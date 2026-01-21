Alfredo Morelos y el sacrificio que hizo para jugar en Nacional: renunció a una millonada

Atlético Nacional fue uno de los equipos colombianos que le apostó a fichar poco y a mantener la nómina de 2025. Su debut en la Liga BetPlay I-2026 dejó buenas sensaciones, tras la goleada 4-0 sobre Boyacá Chicó. Si bien fue contra un rival de poco peso, la prueba se pasó con creces pese la notable ausencia en ataque de Alfredo Morelos, quien ya habría solucionado su situación contractual con Santos y por ende seguiría vestido de verde y blanco.

El nacido Cereté, Córdoba, cuya ficha pertenecía al 'peixe', siempre ha expresado su deseo de continuar en Nacional, a tal punto que habría 'desechado' un gran cantidad de dinero. "Alfredo Morelos firma contrato por 3 años (hasta 2028) con Atlético Nacional como agente libre, tras acuerdo extrajudicial con Santos. El club brasileño le dio carta de libertad a cambio de que desista su reclamo ante FIFA por deuda de salarios/primas impagos (R$7-13M, unos USD 1.3-2.3M). Nacional se ahorra el traspaso original (USD 2.3M)", contó el abogado especialista en deportes, Marcelo Bee Sellares.

De esa manera, Santos quedó a paz y salvo con Morelos, quien cumplirá su anhelo de jugar con el conjunto paisa.

Alfredo Morelos firma contrato por 3 años (hasta 2028) con Atlético Nacional como agente libre, tras acuerdo extrajudicial con Santos.

El club brasileño le dio carta de libertad a cambio de que desista su reclamo ante FIFA por deuda de salarios/primas impagos (R$7-13M, unos USD… pic.twitter.com/bcm0teuSvo — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) January 20, 2026

Morelos fue una de las piezas claves de Nacional en 2025. Si bien no consiguió ningún titulo de liga, sí celebró en la Superliga y la Copa BetPlay, tras imponerse en la final 1-0 sobre Independiente Medellín, su rival de patio. El atacante se fajó con 21 goles y 14 asistencias en 64 presentaciones. Cabe recordar, que, en el 2024, su año de debut, ya había registrado 11 tantos y dos pases de gol en 28 encuentros, los cuales fueron clave ganar la Copa y la Liga II.



Ahora solo queda esperar que Nacional anuncie oficialmente la continuidad de Morelos y si podrá ser tenido en cuenta para el duelo del próximo lunes 26 de septiembre, a las 8.00 p.m. (hora Colombia), contra Jaguares, por la fecha 2 del fútbol profesional colombiano.



Morelos y sus impresionantes números en Europa

El delantero ha tenido un rendimiento destacado a nivel de clubes, especialmente en Rangers FC, donde disputó 269 partidos, marcó 124 goles y dio 57 asistencias, siendo una pieza clave en ataque. También dejó huella en HJK Helsinki con 46 goles en 62 juegos y aportes importantes en Atlético Nacional, Independiente Medellín y Santos FC. En total, suma 466 partidos, 211 goles y 87 asistencias, reflejando regularidad y capacidad goleadora.

