Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Santiago Mosquera ya luce los colores de Cerro Porteño; presentado a ritmo de vallenato

Santiago Mosquera ya luce los colores de Cerro Porteño; presentado a ritmo de vallenato

El extremo, campeón de la Liga BetPlay I-2025 con Independiente Santa Fe, se puso la camiseta del 'ciclón' en un video, acompañado por varios elementos de nuestro país.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 4 de ene, 2026
Comparta en:
Santiago Mosquera, nuevo jugador de Cerro Porteño
Santiago Mosquera, nuevo jugador de Cerro Porteño
Foto: X/@CCP1912oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad