Santiago Mosquera ya luce los colores de Cerro Porteño; presentado a ritmo de vallenato

Cerro Porteño de Paraguay se convirtió en tendencia en redes sociales, tras mostrar las primeras imágenes de su nuevo fichaje, Hárold Santiago Mosquera. El extremo colombiano, de gran paso reciente por Independiente Santa Fe, fue presentado con una producción audiovisual que fusionó la identidad del club paraguayo con las raíces culturales de Colombia.

El video de presentación, que rápidamente se volvió viral dada su gran creatividad, comenzó con un plano detallado de elementos icónicos de la cultura colombiana dispuestos sobre una mesa: un sombrero vueltiao con un diseño bordado de la bandera tricolor y un acordeón, instrumento alma del vallenato. El simbolismo fue claro, significaba la llegada de una nueva cuota de talento y alegría al 'Barrio Obrero' de Asunción.

Minutos después, el propio Mosquera entró en escena. Con naturalidad, el futbolista se colocó el sombrero y tomó el acordeón entre sus manos. Con una sonrisa que reflejó su entusiasmo por este nuevo reto internacional, lanzó la frase que ya adoptó la hinchada azulgrana: "Soy Santiago Mosquera y ya estoy en el barrio". Acto seguido, el jugador simuló tocar el instrumento, rindiendo homenaje a la música que caracteriza a los colombianos.

El componente auditivo fue clave para el éxito de la pieza. Durante todo el clip, sonó de fondo una de las canciones más emblemáticas del Binomio de Oro de América: Me Ilusioné. La elección no fue casualidad; el título del tema parece describir el sentimiento de la afición de Cerro Porteño ante la llegada de un refuerzo de jerarquía, y a la vez, refuerza el puente cultural entre Colombia y Paraguay, donde el vallenato goza de una inmensa popularidad.



El video se completa con ráfagas de imágenes de Mosquera luciendo por primera vez la camiseta oficial del 'ciclón'. El jugador se mostró posando con seguridad, evidenciando sus ganas de triunfar tras una temporada espectacular en el fútbol colombiano.

La llegada del vallecaucano a Cerro Porteño representa un paso importante en su carrera. Tras ser una pieza fundamental en el esquema ofensivo de Independiente Santa Fe, el atacante buscará aportar su velocidad, desborde y capacidad goleadora al equipo dirigido por Jorge Bava, con el que conquistó la Liga BetPlay en el primer semestre de 2025.