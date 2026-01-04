Jefferson Lerma causó preocupación en Crystal Palace, no pudo terminar el juego contra Newcastle

Jefferson Lerma tuvo participación este domingo 4 de enero con Crystal Palace, que visitó el campo de juego del St. James' Park para enfrentar al Newcastle. No obstante, el volante vallecaucano no pudo terminar el compromiso de la fecha 20 de la Premier League.

El oriundo de El Cerrito (Valle del Cauca) fue a disputar un balón en el área en pleno ataque de las ‘urracas’, y en ese intento por despejar la esférica, terminó tendido en el césped.

Lerma Solís sufrió un duro de choque en la cabeza por parte de Malick Thiaw (minuto 32), que lo mandó a la ‘lona’. De inmediato generó preocupación en el banco técnico de Crystal Palace, que envió al césped la atención médica necesaria para el 'cafetero'; el volante terminó muy mareado. Sus compañeros estuvieron atentos a cada instante.

Jefferson Lerma con Crystal Palace, en duelo frente a Fulham. Foto: Getty Images.

Pero pese a que el deportista de la Selección Colombia quiso continuar en el juego, Oliver Glasner, director técnico de las ‘águilas’, decidió relevarlo por preocupación y en su lugar ingresó Jaydee Canvot. Eso fue al minuto 38.



El exjugador del Atlético Huila y Levante de España abandonó el campo de juego del St. James' Park junto a los galenos de su club, quienes le preguntaban constantemente cómo se sentía, si percibía algún aflicción en la parte afectada. Lerma respondió, como se evidenció en la transmisión oficial del partido.

Publicidad

En principio no pareció nada grave, pero se espera que en las próximas horas desde el club del sur de Londres entreguen un reporte del estado de salud del número '8' del Palace.

Lerma, de 31 años, es uno de los hombres de confianza de Glasner en las 'águilas', y en los últimos compromisos había tenido gran participación, no solo en sus funciones en su posición, sino también en el ataque.

Publicidad

Además, en la Selección Colombia es 'pilar' indiscutible en el mediocampo, aportando solidez y jerarquía.

🔄 SUBSTITUIÇÃO

⏱️ 38'



Crystal Palace, entra em campo Jaydee Canvot substituindo Jefferson Lerma por lesão.



🏆 Newcastle United (0) x Crystal Palace (0)#PremierLeague — Lances do Futebol (@lancesdofut_01) January 4, 2026

¿Cómo quedó Newcastle vs. Crystal Palace?

El compromiso de la jornada 20 de la Premier League terminó a favor de las 'urracas', que se impusieron por marcador de 2-0. Los tantos de los dueños de casa fueron anotados por el centrocampista brasileño, Bruno Guimarães (minuto 71), y por Malick Thiaw, quien tuvo el choque de cabezas con Lerma, al 78.

El resultado de este domingo dejó al Crystal Palace con 27 puntos y en la casilla 14; hasta hace poco, ubicados en los primeros lugares. En la próxima jornada recibirán en el Selhurst Park Stadium al Aston Villa.