Se agita el mercado de fichajes en el fútbol colombiano; primera salida confirmada al exterior

Edwin Torres ya no es más jugador de Alianza Valledupar. El extremo fue confirmado por un equipo brasileño que disputa la segunda división de ese país. Tras tener un gran desempeño en la Liga BetPlay II-2025, el jugador hizo las maletas para dar un nuevo paso en su carrera profesional.

Torres fue confirmado este lunes como nuevo futbolista de Operario Ferroviario. En su cuenta de Instagram, el conjunto 'carioca' hizo oficial su llegada. "Edwin Torres firma precontrato con el Operário Ferroviário. El delantero colombiano de 28 años juega principalmente por la banda derecha. A lo largo de su carrera, el atleta ha jugado en equipos de Colombia y Argentina, más recientemente en Atlético Nacional y Alianza FC, clubes tradicionales del fútbol colombiano. Con su llegada a Ponta Grossa-PR programada para la próxima semana, Edwin se someterá a exámenes físicos y médicos para firmar un contrato definitivo con el Operário Ferroviário. ¡Bienvenido a Brasil, socio! ¡Bienvenido al Operário Ferroviário!", fue lo que dijo el club en la publicación.

El atacante oriundo de El Bagre, deja el conjunto aliancista luego de haber disputado 53 partidos en su segunda estancia en el club, en los que anotó ocho goles y dio seis asistencias. Torres ha pasado la mayor parte de su carrera en ese equipo, incluso cuando se llamaba Alianza Petrolera y jugaba en Floridablanca. En su primer paso en el equipo profesional, en 2023, se convirtió en uno de los extremos más desequilibrantes del FPC, con buenas estadísticas de tres anotaciones y 12 asistencias en 47 juegos, que lo hicieron ser contratado más adelante por Atlético Nacional.

No obstante, en el verde paisa, el antioqueño no tuvo un buen rendimiento, tan solo tuvo participación en 12 encuentros, en los que realizó solo una asistencia, por lo que duró seis meses y retornó al equipo vallenato.



Edwin Torres deja Alianza de la Liga BetPlay, para irse a jugar a Operario Ferroviario del Brasileirao B Foto: @AlianzaFc_ofic

El elenco brasileño será la tercera experiencia en el exterior para Torres. Tuvo unos breves pasos por Argentina con las camisetas de Arsenal de Sarandí y Guemes, sin embargo, su llegada al Operario Ferroviario significará su primera salida importante del país. El jugador colombiano se encontrará con un club que ocupó la posición 12 del Brasileirao B, con 48 puntos, producto de 12 victorias, 12 empates y 14 derrotas, quedando muy cerca, a tan solo ocho puntos, del puesto 17 que marcaba el descenso de categoría, por lo que el 'cafetero' se integrará a un equipo con necesidad de revertir la imagen que dejó en la pasada campaña.