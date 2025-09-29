Partidos EN VIVO HOY 29 de septiembre del 2025: horarios y programación por TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este lunes 29 de septiembre el calendario futbolero promete. Debuta la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile, además continúan las emociones en el Torneo BetPlay II-2025 y en algunas ligas de Europa como la Serie A y en la Premier League.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY lunes 29 de septiembre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Nasaf Qarshi vs. Al Hilal
|8:45 a.m. - AFC Champions League Elite - Disney+ Premium
|Parma vs. Torino
|11:30 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Besiktas vs. Kocaelispor
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium, ESPN 5
|Al-Duhail SC vs. Al Ahli
|1:15 p.m. - AFC Champions League Elite - Disney+ Premium
|Barracas Central vs. Belgrano
|1:30 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Genoa vs. Lazio
|1:45 p.m. Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 4
|Arouca vs. FC Porto
|2:00 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|Everton vs. West Ham
|2:00 p.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Racing Club vs. Progreso
|2:00 p.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium
|Valencia CF vs. Real Oviedo
|2:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 3,Disney+ Estándar
|Noruega vs. Nigeria
|3:00 p.m. - FIFA Copa Mundial Sub-20 - DGO, DSports 2
|Francia vs. Sudáfrica
|3:00 p.m. - FIFA Copa Mundial Sub-20 - DGO, DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Vélez Sarsfield vs. Atlético Tucumán
|6:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, Fanatiz
|Estados Unidos vs. Nueva Caledonia
|6:00 p.m. - FIFA Mundial Sub-20 - DGO,DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Colombia vs. Arabia Saudí
|6:00 p.m. - FIFA Mundial Sub-20 - Ditu, Gol Caracol, www.golcaracol.com
|Jaguares FC vs. Real Cartagena
|6:00 p.m. -Torneo BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Atlético FC vs. Cúcuta
|8:10 p.m. Torneo BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada