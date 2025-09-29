Kairat Almaty vs. Real Madrid, EN VIVO; hora y dónde ver en TV el partido de Champions League

El Real Madrid encara en la segunda jornada de la Liga de Campeones el partido que nadie quería, la visita al Kairat Almaty, con un viaje de casi 7.000 kilómetros, que llega en medio de una semana con duelos de exigencia en LaLiga, Atlético de Madrid y Villarreal, y con la obligación de levantarse del primer duro golpe del curso, la goleada recibida en el derbi.

Todo lo bueno protagonizado en cada paso de crecimiento del nuevo Real Madrid de Xabi Alonso, se desplomó como un castillo de naipes en el Metropolitano. La imagen ofrecida se liga a la del Mundial de Clubes en los dos duelos de altura. Cuatro tantos del PSG y cinco del Atlético de Madrid. Un retroceso inesperado que genera dudas en un equipo que firmaba pleno de triunfos en este curso.

Aunque le costó sostenerlo en el estreno en la Liga de Campeones. Derrotó con polémica al Olympique de Marsella, que protestó el penalti que dio la victoria en el Santiago Bernabéu al Real Madrid en el primer paso en una competición en el que le esperan duros rivales como Manchester City, Liverpool, Juventus y Benfica. Antes el clásico liguero contra el Barcelona. Serán las oportunidades para que demuestre Xabi Alonso que su equipo está preparado para salir airoso de duelos de altura.

Hasta ese momento, se rebaja la exigencia pero no la necesidad. Después de encajar una derrota tan amplia en un derbi que siempre marca el curso, un 5-2 en el Metropolitano, 75 años después en el historial del enfrentamiento, la reacción es obligada ante un rival novel en la Liga de Campeones como el Kairat. Los de Xabi Alonso buscan una goleada que cambie el paso y devuelva la sonrisa.

Encara la cita con problemas defensivos. Las cinco bajas por lesión son en defensa. Pese a los refuerzos en el último mercado de fichajes, Xabi sufre los mismos problemas que capeó con problemas Carlo Ancelotti. Sin sus dos laterales derechos, Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, ni Antonio Rüdiger y Éder Militao en el centro de la zaga o Ferland Mendy en un lateral izquierdo, que es la única demarcación bien cubierta.



Hora y dónde ver EN VIVO, Kairat Almaty vs. Real Madrid

Real Madrid, en el partido contra Atlético de Madrid Foto: AFP

El encuentro por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League entre Kairat Almaty y Real Madrid está programado para este martes 30 de septiembre en el Ortalyq Stadıon de Kazajistán. El balón rodará a partir de las 11:45 a. m. (hora colombiana), con transmisión de ESPN y Disney+.



Así llega el Kairat para enfrentar al Real Madrid

El Kairat, que debuta en la Liga de Campeones tras eliminar a un histórico como el Celtic de Glasgow en la fase previa, afronta el partido más importante de su historia. Los kazajos cayeron ante el Sporting de Lisboa (4-1) en su estreno en la máxima competición continental, pero han tenido toda una semana de descanso para preparar el encuentro.

Además del descanso, estos días han servido para recuperar jugadores, aunque su técnico, Rafael Urazbakhtin, no ha confirmado que los dudosos vayan a regresar al once inicial. Son el centrocampista israelí Glazier, que no pudo ser de la partida en Lisboa, y del georgiano Zaria, dos jugadores clave en el esquema del Kairat. El técnico confirmó que el georgiano ha vuelto a los entrenamientos con el resto del equipo.

Urazbakhtin aseguró esta semana que su equipo no saldrá a defender desde el primer minuto, que saben "cómo y con quién atacar" y que sus jugadores intentarán no decepcionar las esperanzas depositadas en el equipo por los 19 millones de kazajos.

Ante las lesiones de dos de sus porteros, el Kairat saldrá bajos los palos con Kalmurza, de 18 años, el eslabón más débil del equipo de Almaty. Por lo demás, el bielorruso Martynovich es un fijo en el centro de la defensa a sus 38 años; el pulmón en el centro es el también israelí Arad; y los brasileños Edmilson y Jorginho se jugarán el segundo puesto en la línea de ataque.

Todas las miradas estarán puestas en el 'Lamine kazajo', Dastán Satpáyev, que fue fichado por el Chelsea con 16 años y acaba de cumplir los 17, lo que no le ha impedido marcar diez goles en liga. Además del calendario, la altitud en Almaty y el largo desplazamiento de casi 7.000 kilómetros a Asia Central, el Kairat también admite que el estado del césped tampoco favorece el juego del equipo visitante.

Sporting Lisboa vs. Kairat, por Champions League AFP

. Alineaciones probables:

Kairat: Kalmurza; Mata, Sorokin, Martynovich, Tapálov; Arad, Kasabulat; Gromyko, Jorginho o Edmilon, Mrynskiy; y Satpáyev.

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Mastantuono, Rodrygo o Vinícius y Mbappé.

Árbitro: Marco Guida (Italia).

Estadio: Almaty Ortalyk Stadion.