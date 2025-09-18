Habla el implicado en la trifulca con Diego Simeone en Anfield; "creo que es un poco cobarde"

El aficionado que se encaró con Diego Simeone negó cualquier insulto racista o mención a las islas malvinas y tachó de "cobarde" al argentino.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Jonathan Poulter, aficionado del Liverpool, trató de aclarar la situación con el técnico del Atlético de Madrid, que le recriminó su actitud durante el partido.

"Creo que es un poco cobarde. La prensa le preguntó que qué había pasado. No hubo ningún insulto racista ni por mi parte ni por cualquier otra. No hubo ninguna mención a las Islas Malvinas, ni por mi parte ni por la del resto, pero el hecho de que no respondiera a la pregunta y cogiera y se fuera ha hecho que todo el mundo especule sobre ello", dijo.

"Tengo mensajes en todos sitios preguntándome que qué dije. Solo le dije "jódete, hemos ganado", como cualquier otro. Es lo mismo que nos hicieron a nosotros cuando empataron. Su asistente estaba celebrando enfrente de nosotros", agregó.

Diego 'Cholo' Simeone no aguantó las burlas en Liverpool vs. Atlético de Madrid. Pantallazo, UCL.

En varios vídeos que se han viralizado en las últimas horas se puede ver cómo este aficionado hace gestos despectivos a los jugadores y cuerpo técnico del Atlético durante el empate a dos marcado por Marcos Llorente.

Además, este aficionado ya fue condenado a tres años sin poder entrar a Anfield en 2015 tras amenazar al acompañante de una persona en silla de ruedas durante la despedida de Steven Gerrard en 2015. Un juzgado le condenó a estar tres años sin poder ir a Anfield así como al pago de 1.080 libras.