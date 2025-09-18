Síguenos en::
Tendencias:
GOLAZO DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Habla el implicado en la trifulca con Diego Simeone en Anfield; "creo que es un poco cobarde"

Habla el implicado en la trifulca con Diego Simeone en Anfield; "creo que es un poco cobarde"

Luego de la victoria 3-2 del Liverpool sobre el Atlético de Madrid, un aficionado de los 'reds' tuvo un altercado con el técnico Diego Simeone. Ahora, el hincha se ha pronunciado sobre el incidente.

Por: EFE
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, discutiendo con el árbitro en el partido frente a Liverpool
Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, discutiendo con el árbitro en el partido frente a Liverpool
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad