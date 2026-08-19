Sebastián Villa aclaró su celebración ante la barra brava de Boca Juniors; "se las debía"

El pasado martes, Sebastián Villa nuevamente volvió a ser noticia con Boca Juniors, luego de anotar uno de los goles en la victoria por 0-4 frente a Deportivo Recoleta, en el duelo de vuelta de la Copa Sudamericana.

Y es que, el colombiano no solamente acaparó la atención de propios y extraños por la gran anotación marcada frente a los paraguayos, sino que también por su festejo, pues, el gesto que realizó a la barra del equipo ‘xeneize’, se volvió viral en redes sociales a los pocos minutos.

Cabe destacar que, aunque Villa ha recibido apoyo por parte de la afición ‘azul y oro’ en su regreso a la institución; al ‘cafetero’ le han resistido mucho su fichaje debido a la manera en la que se fue del club años atrás, cuando fue declarado culpable en el juicio de violencia de género en contra de su expareja sentimental.

🇨🇴🙌 Y un día Sebastián Villa volvió a convertir con la camiseta de @BocaJrsOficial



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A causa de eso, Boca Juniors lo relegó a pesar de tener un contrato vigente con él; mientras que la posición del colombiano fue forzar su salida para encontrar el tiempo de juego en otros equipos, además de demandar al club ‘xeneize’ por la plata restante del contrato que mantenía con la institución ‘azul y oro’.



Siendo este un rollo total, su regreso a Boca Juniors fue una noticia que le dio la vuelta al fútbol argentino, destacando también que el mismo ‘cafetero’, incluso, se había ofrecido para jugar River Plate.

Por todo este contexto y más, en el festejo de gol frente a Deportivo Recoleta, Sebastián Villa tuvo el gesto de acercarse al lugar en el que se encontraba la afición de Boca, para pedir disculpas con sus manos, dejando claro que era consciente de todos los roces que hubo en el pasado, pero que ahora es un nuevo inicio para todos.

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Evidentemente, al final del partido le preguntaron al colombiano por el gesto que se robó la atención de todos, luego de haber marcado el segundo tanto del compromiso.

“Sí claro, les debía una disculpa por las cosas que habían pasado, pero bueno, ahora espero darles muchas alegrías, seguir mejorando día a día y vamos paso a paso”, dijo el colombiano para ‘ESPN’, una vez finalizó el encuentro del pasado martes, con el que Boca Juniors selló su paso a los cuartos de final en la Copa Sudamericana.

El cuadro 'xeneize' ahora enfrentará a Sao Paulo en los cuartos de final, fase en la que buscará definir su paso a las 'semis' del certamen continental.