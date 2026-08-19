Yoshan Valois, el delantero chocoano de Lanús que sigue los pasos de Jhon Arias y Carlos Gómez

La Liga de Argentina va a toda marcha y en el último tiempo ha sonado fuerte el nombre de un delantero colombiano: Yoshan Stiven Valois Murillo. En el torneo clausura ha marcado tres goles en cinco partidos con Lanús, casi siempre entrando desde el banco de suplentes y festejando en los minutos finales.

Con apenas 21 años, Valois se proyecta como uno de los delanteros colombianos que puede marcar diferencia en el futuro. Nació en Istmina, Chocó, municipio en el cual dio sus primeros pasos en el club Nueva Generación, y en el que apunta de goles logró salir y fichar por el Boca Juniors de Cali en 2019.

La pandemia lo obligó a devolverse a su tierra y hasta 2024 de nuevo retomó el fútbol con Talentos Envigado. De ahí en adelante, sus cualidades lo llevaron al fútbol profesional pasando por Inter Palmira, Zamora y Deportivo Pasto.

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Con los volcánicos anotó 10 goles en 20 partidos en 2025, llamando la atención de Lanús de Argentina, equipo que no dudó en ficharlo para este inicio de año. Vestido de granate, Valois ya registra cinco goles y una asistencia en 22 partidos, con un acumulado de 981 minutos de juego.



Por eso, en Gol Caracol charlamos con Yoshan, quien dejó en claro su orgullo de representar al departamento del Chocó.

Yoshan Valois, colombiano de Lanús. JUAN MABROMATA/AFP

¿Cómo se enteró de la oferta de Lanús?

"Me tocó devolverme de Rusia por un fichaje que no se dio. Estaba entrenando y me dice el representante: 'nos llegaron varias ofertas de Argentina: Independiente Avellaneda, Defensa y Justicia, Racing y Lanús'. No lo pensé mucho, elegí Lanús, dije vayámonos, confío en que allá vamos a romper y vamos a hacer las cosas bien".

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¿Por qué elegiste Lanús por encima de los otros clubes?

"Por el momento no me generó como ganas o ansiedad de buscar un club grande, para mí cualquier club es grande porque uno mismo es quien construye su futuro, da el paso, trabaja día a día por lo que quiere. Lo tomé con tranquilidad, no me generó tampoco nervios el saber que el equipo había quedado campeón de la Copa Sudamericana ni de la Recopa, simplemente quería competir y quería jugar. Me ha gustado mucho el club porque es un club muy aguerrido, todos están conectados, somos muy unidos, siempre los mayores dándonos aliento a nosotros".

¿Qué significa jugar con futbolistas como Carlos Izquierdoz, Eduardo 'Toto' Salvio y Water Bou (fichó el 13 de agosto por O'Higgins)?

"La verdad que todos son espectacularmente buenas personas. Desde que llegué me han acogido, pero con el que más interactúo y le tengo un poco más de confianza es 'Toto'. Son excelentes, ellos siempre van a querer ayudar a los menores, porque pasaron por ahí, tuvieron ese gran recorrido. Es un orgullo poder estar al lado de personas que dejaron marca en su carrera, eso te llena más de ganas, de emoción, de alegría, de querer construir, hacer y demostrar".

¿En qué cree que se fijo Lanús?

"Capaz que yo me destaco como un jugador muy rápido, potente y fuerte. Me gusta tirar muchas diagonales, tomar confianza, una persona aguerrida, que corre, mete, lucha. Quizás eso también fue lo que le gustó mucho a la hinchada, un jugador que siempre va a todas, que está ahí cuando es el momento, que apoya, que cuando el equipo necesita desahogar, ahí está ese flujo arriba".

¿Cuál era su jugador favorito en su infancia?

"Siempre me ha gustado Falcao García. Pero siempre que escuchaba que iba a jugar el Real Madrid, era fan de Cristiano Ronaldo. Ya con el tiempo, ver cómo fue la carrera de Carlos Andrés Gómez, es algo que te inspira, sabiendo que es de tu misma tierra, que uno viene donde las oportunidades son muy escasas, o son muy difíciles de conseguir. Siempre tuve esas ganas, esa inspiración, dije 'quiero ser así como él'. Otro gran ejemplo es Jhon Córdoba".

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¿Qué siente al ver jugadores chocoanos como Jhon Arias brillar en el fútbol?

"Para uno como chocoano es un orgullo ver cómo da esos pasos importantes en su carrera. Son personas que saben las dificultades que han pasado, por eso son agradecidas con su trabajo. Todo el mundo le dice el silencioso, pero es un gran jugador. En la Selección Colombia y en Palmeiras siempre tiene ese ímpetu de querer luchar y hacer las cosas bien".