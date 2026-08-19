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Gol Caracol  / Cuál será la titular de River Plate vs. Santa Fe y quién marcará la derecha, en Copa Sudamericana

Cuál será la titular de River Plate vs. Santa Fe y quién marcará la derecha, en Copa Sudamericana

Este miércoles, los 'millonarios' visitarán a los 'cardenales' en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con varias novedades dentro de su nómina. ¡Habrá importantes cambios!

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Jugadores de River Plate, previo al inicio de un partido de Liga.
Jugadores de River Plate, previo al inicio de un partido de Liga.
Foto: AFP.

Este miércoles 19 de agosto, River Plate visitará a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la ida de los octavos de final por la Copa Sudamericana.

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Y es que, después de una semana de retraso, debido al fuerte terremoto que afectó a Colombia el pasado 10 de agosto; ahora, tanto argentinos como colombianos tuvieron tiempo de sobra para preparar lo que será este destacado compromiso.

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Sin embargo, previo al encuentro, en River Plate se plantean varios cambios tácticos y nominales obligados para Eduardo Coudet, quien, el pasado fin de semana perdió a Gonzalo Montiel debido a un problema físico sufrido en la victoria contra Argentinos Juniors, que le impidió viajar a Bogotá para el encuentro de este miércoles.

Gonzalo Montiel, jugador de River Plate.
Gonzalo Montiel, jugador de River Plate.
X de @RiverPlate

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Sumada a su baja, también está la del otro lateral Marcos Acuña, quien no alcanzó a estar disponible para enfrentar a Independiente Santa Fe. Pero, según analizan en territorio argentino, ahí se planteó la gran problemática para el entrenador ‘millonario’, quien no tendría disponibles a los dos reemplazos naturales para el lateral derecho e izquierdo, debido a un tema de organización.

Giovanni González y Francisco Ortega, que son las recurrentes alternativas para dichas posiciones, no están inscritos en la lista para disputar la Copa Sudamericana, por lo que Eduardo Coudet deberá patear el tablero y buscar alternativas para duelo frente a Santa Fe.

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¿Qué cambios haría Santa Fe contra Santa Fe?

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“Las dos opciones más factibles para el DT son: mover a Lucas Martínez Quarta al lateral derecho, que Lautaro Rivero sea el zaguero por izquierda y que el juvenil Facundo González juegue de lateral izquierdo, o hacer debutar al joven Ángel Susano como número cuatro, mantener la dupla central con Otamendi y Martínez Quarta y que Rivero sea el tres. Pero, por lo que mostró en la última práctica antes de viajar, la primera alternativa cuenta con más chances de concretarse”, citaron en ‘TyC Sports’, revelando el plan táctico que Coudet tendría en mente para el duelo de este 19 de agosto.

Lo que sí es cierto es que, sea cual sea la alternativa que maneje el entrenador ‘millonario’; sí o sí deberá improvisar para suplir especialmente la posición de Gonzalo Montiel, hecho que podría aprovechar el cuadro ‘cardenal’ en la altura, su estadio y ante su gente.

Rafael Santos Borré con River Plate
Rafael Santos Borré con River Plate
AFP

De esta manera, en el medio anteriormente mencionado consideran que, más allá de las variantes tácticas en defensa, sumada a la titularidad del colombiano Rafael Santos Borré; el resto del equipo sería el mismo que venció a Argentinos Juniors por Liga.

Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré serían los futbolistas inicialistas para la noche de este miércoles en El Campín, según ‘TyC Sports’.

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