Partidos EN VIVO HOY 4 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Destacados partidos para este domingo 4 de enero en el fútbol mundial. Habrá acción en ligas como la Serie A de Italia, en la Premier League y en España. Igualmente, en la Copa de África de Naciones.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY domingo 4 de enero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Lazio vs. Napoli
|6:30 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Birmingham vs. Coventry City
|7:00 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Leeds United vs. Manchester United
|7:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN
|Sevilla FC vs. Levante
|8:00 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 2
|Olympique Marsella vs. Nantes
|9:00 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Fiorentina vs. US Cremonese
|9:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Norwich vs. Stoke City
|10:00 a.m. - Championship - Disney+ Premium, ESPN 5
|Fulham vs. Liverpool
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Tottenham vs. Sunderland
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Everton vs. Brentford
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Newcastle vs. Crystal Palace
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Real Madrid vs. Real Betis
|10:15 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN
|Marruecos vs. Tanzania
|11:00 a.m. - Copa Africana de Naciones - Win Sports
|Le Havre AC vs. Angers
|11:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Stade Brestois vs. Auxerre
|11:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Lorient vs. Metz
|11:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|India vs. Indonesia
|12:00 p.m. - Kings World Cup Nations - Disney+ Premium, ESPN 4
|Inter de Milán vs. Bologna
|12:00 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Manchester City vs. Chelsea
|12:30 p.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN
|Mallorca vs. Girona
|12:30 p.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Alavés vs. Real Oviedo
|12:30 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 3
|Santa Clara vs. FC Porto
|1:00 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|Polonia vs. Argelia
|1:00 p.m. . Kings World Cup Nations - Disney+ Premium
|Alemania vs. Argentina
|2:00 p.m. - Kings World Cup Nations - Disney+ Premium
|Sudáfrica vs. Camerún
|2:00 p.m. . Copa Africana de Naciones - Win Sports
|París Saint-Germain vs. Paris FC
|2:45 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Hellas Verona vs. Torino
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Real Sociedad vs. Atlético Madrid
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Catar vs. Perú
|3:00 p.m. - Kings World Cup Nations - Disney+ Premium
|Alverca vs. FC Famalicão
|3:30 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|Marruecos vs. Colombia
|4:00 p.m. - Kings World Cup Nations - Disney+ Premium