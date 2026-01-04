Síguenos en:
Figura de la MLS volvió a lesionarse y no jugará hasta inicios del 2027; su equipo se lamenta

Figura de la MLS volvió a lesionarse y no jugará hasta inicios del 2027; su equipo se lamenta

Dicho jugador había regresado a los entrenamientos con su club tras romperse el ligamento cruzado anterior izquierdo, pero sufrió una recaída y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Por: AFP
Actualizado: 4 de ene, 2026
Riqui Puig se perderá la temporada 2026 con Los Ángeles Galaxy.
Riqui Puig se perderá la temporada 2026 con Los Ángeles Galaxy.
AFP

