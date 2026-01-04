Figura de la MLS volvió a lesionarse y no jugará hasta inicios del 2027; su equipo se lamenta

El mediocampista español Riqui Puig se perderá en 2026 su segunda temporada consecutiva en la Major League Soccer (MLS) tras otra cirugía en la rodilla izquierda, anunció Los Ángeles Galaxy este sábado 3 de enero.

Puig se perdió toda la temporada 2025 con el club angelino tras romperse el ligamento cruzado anterior izquierdo en la final de la Conferencia Oeste de la Copa MLS 2024.

El jugador de 26 años había regresado a los entrenamientos con el club del sur de California el otoño pasado, pero el Galaxy informó el viernes que sufrió una recaída.

"Riqui Puig se sometió con éxito a una cirugía reconstructiva del ligamento cruzado anterior (LCA) en la rodilla izquierda, poco más de un año después de un procedimiento similar a finales de 2024", informó el equipo en un comunicado.



Riqui Puig se perderá la temporada 2026 con Los Ángeles Galaxy. AFP

Publicidad

"Se espera que Puig se recupere por completo y esté listo para reincorporarse al equipo para el inicio de la temporada 2027 de la MLS".

Puig describió en Instagram cómo recibió la noticia durante una revisión médica: "El injerto no estaba bien y tuve que volver al quirófano.

Publicidad

"No es fácil encontrar las palabras después de todo lo vivido. Sin duda, es uno de los momentos más duros y complicados que me ha tocado gestionar en mi vida, tanto a nivel personal como profesional. Pero hoy puedo decir que la operación ha salido bien, y eso me da fuerzas y tranquilidad para mirar hacia adelante", dijo el exjugador del Barcelona.

"Ahora solo tengo una cosa en mente: empezar a trabajar desde ya, entrenar con más ilusión que nunca e intentar volver a ser el Riqui Puig que todos conocéis. Con más ganas, más hambre y más fuerza".

Puig, formado en la famosa cantera de La Masía del Barcelona, llegó a Estados Unidos en 2022.

En 82 partidos entre todas las competiciones con el Galaxy, ha marcado 29 goles y conseguido 20 asistencias. Sin él en 2025, el Galaxy tuvo problemas y ganó solo siete juegos.