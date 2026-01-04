Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Colombianos en el exterior  / Jhon Arias sonríe; distinguido entre los futbolistas sudamericanos que juegan en Europa

Jhon Arias sonríe; distinguido entre los futbolistas sudamericanos que juegan en Europa

El chocoano marcó su primer gol en la Premier League con Wolverhampton, y lideró de paso, el triunfo 3-0 de su escuadra sobre West Ham en el Molineux Stadium.

Por: AFP
Actualizado: 4 de ene, 2026
Jhon Arias fue gran figura con Wolverhampton en la Premier League.
