Franco Armani ya asumió su rol de líder en Nacional; prohibido relajarse

Atlético Nacional sigue en la Copa BetPlay 2026. El 'verdolaga' no tuvo inconvenientes en la serie frente a Tigres, rival al que doblegó 0-2 en el estadio Nemesio Camacho El Campín la noche del martes anterior; siendo el marcador global de un contundente 0-4. Uno de los que estuvo en cancha fue Franco Armani, quien asumió su rol de líder en el vestuario.

Si bien el experimentado guardameta argentino no salió desde el 'vamos' para el encuentro de vuelta de la Fase 1B, - ingresó en el segundo tiempo ocupando el lugar de Luis Marquínez -, éste fue importante en la previa del duelo contra el elenco del torneo de ascenso y todo por una charla motivacional que generó. ¡Se volvió viral!

Fue el propio cuadro verde paisa el encargado de mostrar la arenga que le dio Armani a sus compañeros de equipo, antes de que rodara el balón en el 'Coloso de la 57'. Armani demostró que es un 'jefe' dentro y fuera de la cancha.



Franco Armani en su vuelta a Atlético Nacional. Foto tomada del X @nacionaloficial

Publicidad

"Aprovechemos la ventaja que tenemos a favor, pero para seguir aumentado el marcador, no para relajarnos; eso no. Relajarnos nunca. Con este escudo nunca nos podemos relajar. Dale, que todo va a salir bien", se le escuchó decir al golero de 39 años. Tanto sus colegas del 'verdolaga' como el 'staff' estuvieron atentos a cada una de las palabras del oriundo de Casilda, provincia de Santa Fe.

El video con el discurso del exRiver Plate sólo dura 20 segundos y que acompañado por la frase: "Te estábamos esperando, Franco". Por supuesto, que después este corto clip se hizo viral entre los internautas en las redes sociales.

Publicidad

Lo cierto es que Atlético Nacional avanzó a los octavos de final de la Copa Colombia, y en esta fase tendrá como rival al Deportivo Cali, con fecha y horario por confirmar de la Dimayor.

Nos acomodamos bien en campo rival, con secuencias de pases largas e hicimos que rival no saliera de su campo. Me gustó que fuimos al frente y siempre intentando marcar goles, incluso cuando la serie ya estaba 4-0. Podemos mejorar intentar recuperar la pelota un poco más rápido”, dijo Lucas González, DT de Nacional, tras el partido contra Tigres.

¿Cuándo vuelve a jugar Nacional en el fútbol colombiano?

El calendario indica que será este domingo 2 de agosto cuando se enfrenten a Jaguares en el estadio Jaraguay, en Montería, en compromiso por la segunda jornada de la Liga BetPlay II-2026. El balón rodará a las 3:45 de la tarde, en tierras cordobesas.