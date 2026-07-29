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Gol Caracol  / Figura del Barcelona se reincorpora al equipo, luego de lesión; está listo para la nueva temporada

Figura del Barcelona se reincorpora al equipo, luego de lesión; está listo para la nueva temporada

Barcelona se enfrentará al Birmingham City en un encuentro de preparación, previo a una nueva campaña en España. Entre tanto, uno de los 'cracks' del club ya se encuentra en la concentración.

Por: EFE
Actualizado: 29 de jul, 2026
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Entrenamiento de Barcelona FC.
Entrenamiento de Barcelona FC.
Foto: AFP.

El delantero del Barcelona, Raphael Dias Raphinha', llegó este miércoles a la concentración que el conjunto 'azulgrana' lleva a cabo en St. George's Park, la Ciudad Deportiva que la Federación Inglesa de Fútbol tiene a 50 kilómetros de Birmingham.

Concluidas sus vacaciones después de disputar el Mundial 2026 con la Selección de Brasil, Raphinha debe iniciar la pretemporada con su club, aunque los servicios médicos del conjunto 'culé' previamente deben valorar el estado físico del internacional brasileño, quien volvió a lesionarse en el bíceps femoral de su pierna derecha contra Haití.

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Tras la llegada de Raphinha al club en la concentración, son cuatro los internacionales que ya están a disposición del entrenador alemán Hansi Flick, tras el delantero egipcio Hamza Abdelkarim, que de momento tiene ficha con el filial, el uruguayo Ronald Araujo y el neerlandés Frenkie de Jong quien se encuentra atravesando por una lesión.

Aunque Araujo ya ha empezado a trabajar junto al resto de sus compañeros, el uruguayo al igual que su compañero presenta una lesión. Entre tanto, los ocho españoles campeones del mundo, junto con la nueva pieza del conjunto 'cule' Anthony Gordon y Jules Koundé, quienes disputaron un emocionante encuentro por el tercer puesto en la cita mundialista con las selecciones de Inglaterra y Francia respectivamente, están citados para regresar al trabajo el 12 de agosto.

Entrenamiento del FC Barcelona.
Entrenamiento del FC Barcelona.
FC Barcelona.

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¿Cuando y dónde juega el FC Barcelona contra el Birmingham City?

Los dirigidos por el alemán Hansi Flick deberán enfrentarse en un duelo de preparación contra el equipo inglés Birmingham City, antes de que inicie oficialmente la temporada de La Liga española, torneo en el que los 'culés' son los actuales bicampeones.

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Así las cosas, el Fútbol Club Barcelona se enfrentará este viernes 31 de julio, a la 1:45 de la tarde, hora Colombia, en el St Andrew's Stadium a los 'blue noses'.

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