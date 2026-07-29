A qué hora juega HOY Barranquilla FC vs. Junior en la Copa BetPlay y dónde verlo EN VIVO por TV

Junior y Barranquilla FC se se volverán a ver las caras, para disputar la vuelta de la Fase 1B de la Copa BetPlay 2026 en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico. Cabe recordar que en el partido de ida, terminó igualado 2-2 en este mismo estadio.

Los protagonistas en los goles fueron Luis Fernando Muriel de tiro libre, y del defensor Daniel Rivera, por otro lado, para el equipo que milita en la segunda división de nuestro fútbol colombiano, Mohamed Bolívar y Alberto Orozco, fueron los artífices de los últimos dos tantos.

A qué hora juega HOY Barranquilla FC vs. Junior por la Copa BetPlay y dónde verlo EN VIVO por TV

En ese orden de ideas, el encuentro de vuelta se volverá a disputar en el estadio Romelio Martinez, pero ahora Barranquilla FC será local. El partido de este miércoles 29 de julio comenzará a las 5:30 de la tarde, y como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano.

Sin embargo, en nuestro portal: www.golcaracol.com, las jugadas virales, golazos, la crónica del partido y las reacciones de los protagonistas, llevándole un cubrimiento completo de este interesante compromiso.



Aspi fue la formación del Junior contra Tolima en la Liga II-2026. Foto: Colprensa

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¿Cómo llegan ambos equipos a este partido?

El equipo que dirige Dayron Pérez viene de caer por la mínima diferencia en el Torneo BetPlay frente a Orsomarso en condición de visitante, el pasado domingo 26 de julio, con este resultado el equipo costeño comenzó con pie izquierdo el torneo en lo que fue su debut del mismo en este segundo semestre. Por su parte, el 'tiburón' tampoco comenzó sumando en la Liga BetPlay, pues visitó a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo de Ibagué y cayó 2-1 con goles de Jorge 'Cabezas' Hurtado y Kelvin Flórez, mientras que Guillermo Paiva descontó en el marcador para los dirigidos por Alfredo Arias.

Ambos equipos llegan golpeados y sin duda, una eliminación temprana en la Copa BetPlay podría cambiar el panorama drásticamente, obligandolos a ir por todo en su certamen principal para lo que resta de semestre.

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Así va la Fase 1B de la Liga BetPlay

Deportes Quindio le ganó desde la tanda de penales a Tolima, después de empatar en el global 3-3, y se clasificó a la siguiente ronda

Deportivo Pasto venció en el global 3-1 a Bogotá FC, y se clasificó a la siguiente ronda

Atlético Nacional venció en el global 4-0 a Tigres, y se clasificó a la siguiente ronda

América de Cali le va ganando 2-1 a Real Cartagena en la ida, (vuelta 29 de julio, 8:00 p.m.)

Once Caldas le va ganando 3-0 a Envigado en la ida (jueves 30 de julio, 3:30 p.m.)