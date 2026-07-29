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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A qué hora juega HOY Real Cartagena vs. América por Copa BetPlay, y dónde ver EN VIVO por TV

A qué hora juega HOY Real Cartagena vs. América por Copa BetPlay, y dónde ver EN VIVO por TV

Se viene un vibrante compromiso en el Jaime Morón León, de la capital de Bolívar, entre Real Cartagena y América de Cali por la Copa BetPlay. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jul, 2026
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Real Cartagena y América de Cali se enfrentan en la Copa BetPlay 2026.
Real Cartagena y América de Cali se enfrentan en la Copa BetPlay 2026.
Fotos tomadas de los X de @RealCartagena y @AmericadeCali

La Copa BetPlay 2026 continúa este miércoles en busca de más equipos clasificados a los octavos de final, y uno de esos clubes que quiere seguir en carrera es América de Cali, que visita al Real Cartagena, en el Jaime Morón León.

Los dirigidos por David González impusieron condiciones en el partido de ida de la Fase B1, ganando 2-1 en el Pascual Guerrero con anotaciones de dos de sus 'cracks': Rafael Carrascal y Yeison Guzmán. Mientras que el gol de los 'auriverdes' fue convertido por Mauro Manotas, dejando la serie abierta.

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Ahora, la 'mechita' intentará imponer condiciones en el 'Corralito de Piedra' para continuar con el sueño de levantar el trofeo del campeonato que reúne a los equipos de la A con los de la B. Eso sí, el Real Cartagena no se la pondrá nada fácil.

¿Cómo llegan los equipos al duelo de Copa BetPlay 2026?

Por el lado del Real tuvo un debut victorioso en el Torneo BetPlay II-2026 y fue por goleada. Los de la capital de Bolívar derrotaron 5-1 al Real Santander en el Jaime Morón León. América, por su parte, venció 0-2 a Internacional de Bogotá por la primera jornada de la Liga II, en partido que se llevó a cabo en el estadio El Campín.

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A qué hora juega HOY América en su visita a Real Cartagena por Copa BetPlay y dónde ver EN VIVO por TV

En ese orden de ideas, este partido por la vuelta de la Fase 1B se jugará HOY miércoles 29 de julio en el Jaime Morón León, de la ciudad de Cartagena, y tiene como horario de inicio a las 8:00 de la noche.

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Y como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano (Win). Igualmente, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del partido, las jugadas virales, golazos, la crónica y las reacciones de los protagonistas para que se programe y no se lo pierda.

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