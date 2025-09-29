Marlos Moreno, de jugar en triunfo de Nacional sobre Millonarios a volver a sus raíces

En el seno de Atlético Nacional se encuentran con la satisfacción a flor de piel, luego de haber hecho respetar la casa del Atanasio Girardot frente a Millonarios, al que superó por un marcador 2-0, en el clásico de máxima rivalidad del fútbol colombiano. En ese compromiso estuvo desde el inicio y hasta el minuto 67 el extremo Marlos Moreno, quien se consolidó en la titular del tradicional cuadro antioqueño y que ha mostrado un buen nivel, tanto con el argentino Javier Gandolfi y ahora con el DT encargado Diego Arias.

Pero más allá de las canchas, el atacante antioqueño también viene alzando la mano y haciendo presencia con causas sociales, tal y como sucedió el domingo pasado en el barrio Manrique, en Medellín, donde él nació y creció, cuando compartió con pequeños talentos del fútbol, que sueñan en grande y que seguramente quieren emularlo en un futuro.

Pero además de esos minutos de compartir y estar cerca de los que lo ven como un ídolo, también se juntaron con la entrega de 1.200 becas, que en conjunto entregaron Marlos Moreno e Intus de salud mental.

En una nota oficial, se indicó que "esto representa una oportunidad única para transformar el bienestar de las familias a través de un acceso completo, durante 12 meses, a contenidos especializados en salud mental, emocional y física".

Acto con niños de escuelas de fútbol en Medellín Foto: Archivo particular

Publicidad

"Así se viene reafirmando el compromiso conjunto con la prevención y la construcción de una sociedad más consciente. Sin embargo, el verdadero valor para las familias es incalculable, pues abre la puerta a conversaciones profundas y significativas en el hogar, fortalece vínculos y eleva la consciencia colectiva hacia un estilo de vida más saludable y resiliente", se complementó en la misma comunicación.

Moreno estuvo acompañado por su coach José Miguel Jaramillo, con quien vienen trabajando en diferentes frentes en pro de darle una mano a personas de bajos recursos y de igual manera buscando consolidar aún más su carrera deportiva, ahora que se dio el regreso al balompié de nuestro país tras varios años en clubes de España, México, Brasil, Turquía y Francia, entre otros.