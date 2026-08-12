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Gol Caracol  / Joya del Barcelona fue operado con éxito; se vienen ocho meses de recuperación

Joya del Barcelona fue operado con éxito; se vienen ocho meses de recuperación

Este miércoles, una de las jóvenes figuras del Barcelona pasó por el quirófano para ponerle final a una grave lesión. Acá le contamos de quién se trata.

Por: EFE
Actualizado: 12 de ago, 2026
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FC Barcelona entrenando
FC Barcelona entrenando
AFP

El extremo del Barcelona Roony Bardghji ha sido operado con éxito este miércoles de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió durante el entrenamiento del pasado lunes, según ha anunciado el club azulgrana, que no ha especificado el tiempo previsto de baja.

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La intervención ha ido a cargo del doctor Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los servicios médicos del club, en el Hospital de Barcelona.

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Roony abandonó lesionado el entrenamiento de este lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y pronto se confirmaron los peores presagios. Y es que antes de su fichaje por el Barcelona en el verano de 2025, el internacional sueco sufrió una grave lesión en la misma rodilla que le obligó a estar diez meses de baja.

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Roony, de 20 años, no entraba en los planes del entrenador Hansi Flick para la próxima temporada y el club le estaba buscando una salida. Por este motivo, el delantero no participó en el triangular amistoso del pasado sábado contra el Nottingham Forest y el Udinese.

Ahora, la lesión frena cualquier posibilidad de que el jugador se marche cedido o traspasado a otro equipo.

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