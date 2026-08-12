Exjugador de Millonarios y Junior perdió parte de su casa materna en Buenaventura; "pido atención"

Roller Cambindo jugó en el fútbol profesional entre 1996 y 2003 y defendió los colores de clubes como Millonarios, con el que debutó, Deportes Tolima, Once Caldas y Junior y además de eso, también actuó en el exterior en Argentina y Perú. Ahora, mientras se encuentra en Estados Unidos, el antiguo defensor central se encontró con los inconvenientes propios de las consecuencias que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto, que tuvo una magnitud de 7.4 y que afectó a su natal Buenaventura, en donde aún vive su mamá y su abuela, de 69 y 93 años, respectivamente.

Precisamente su casa materna ubicada en el sector de El Firme en el puerto vallecaucano se presentaron graves afectaciones en uno de los pisos y en estos momentos urgen de ayudas del gobierno local y nacional.

"Para nadie es un secreto lo sucedido en nuestro país y que también pegó duro en Buenaventura. Por fortuna mi madre y mi familia se encuentran bien, solamente se vieron afectadas en la parte material, el esfuerzo de toda una vida", expresó Cambindo en un breve contacto este miércoles en Gol Caracol.

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Según los videos que le han mandado al otrora deportista las huellas de la destrucción del fenómeno natural en su barrio son evidentes y hasta la iglesia en la que hizo la primera comunión quedó en el piso.



"Lamentablemente no solo nosotros, sino muchas familias fueron afectadas y hasta el momento ha sido poca la ayuda y atención en Buenaventura, en donde sabemos que hemos sido marginados. Con la voluntad de Dios, esperamos que la gente del Gobierno aparezca y nos den una mano en estos momentos tan graves", agregó Cambindo.

"En Buenaventura somos más los buenos, pero se necesita ese apoyo, pido atención para el puerto, no merecemos que nos ignoren tanto, más cuando destacamos en el arte, la cultura y en el deporte hemos puesto el nombre de Colombia en alto. Ojalá sea el momento y el evento para que se sienta un cambio real", finalizó el exjugador de Millonarios, equipo en el que compartió con jugadores como Bonner Mosquera, Héctor Búrguez, Andrés Pérez, Máyer Candelo, Luis Zapata y Ómar Guerra, entre otros.

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El terremoto dejó grandes afectaciones en infraestructura. colprensa.

¿Qué dijo Kevin Viveros sobre la situación en Buenaventura?

"La situación en nuestra tierra es muy preocupante y la gente que está allá viene solicitando mucho apoyo. Se necesita personal y equipos para ayudar a rescatar a las personas, que todavía están debajo de los escombros. También necesitamos mucho apoyo para el sistema de salud, para atender a las personas afectadas, y maquinaria para poder habilitar la vía. Es importante que en las noticias también se muestre que Buenaventura está gravemente afectada por el terremoto y que necesita ayuda urgente", dijo el atacante Kevin Viveros, actual goleador del Brasileirao y figura de primer nivel del Paranaense.