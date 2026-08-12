Jhon Arias, Kevin Viveros, Walmer Pacheco, Eder Castañeda y otros héroes más, en medio del terremoto

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó afectaciones en diferentes regiones del país y movilizó a organismos de emergencia, ciudadanos y voluntarios que trabajan fuertemente para ayudar a remover escombros en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, en donde se sigue en la búsqueda de sobrevivientes. En medio de la situación, varios futbolistas y exjugadores colombianos decidieron utilizar sus recursos, contactos y también su tiempo para apoyar a las comunidades afectadas.

Desde el envío de personal médico e insumos hasta el trabajo directo entre las ruinas hombres como Jhon Arias, Kevin Viveros, Jhonny Vásquez, Walmer Pacheco y Éder Castañeda, entre otros, se sumaron a las labores de ayuda. Cada uno encontró una manera diferente de contribuir ante la emergencia nacional.

Jhon Arias envió un avión con personal médico e insumos al Chocó

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Jhon Arias, futbolista del Palmeiras y oriundo del Chocó, organizó junto con su esposa, Alejandra Ayala, el envío de un avión con profesionales de la salud e insumos médicos hacia Quibdó. El jugador también manifestó su disposición para continuar apoyando a las comunidades afectadas y habilitó, junto con su esposa, canales para recibir aportes económicos destinados a la emergencia. Arias destacó la necesidad de mantenerse unidos y acompañar a las regiones más golpeadas. La aeronave fue utilizada para transportar elementos que pudieran contribuir a la atención de las personas afectadas. También hay camiones que entregarán ayudas el fin de semana.



Jhon Arias es gran figura con Palmeiras. Foto tomada del X de @Palmeiras

Kevin Viveros pidió no olvidar a Buenaventura

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Kevin Viveros, delantero del Athletico Paranaense y nacido en Buenaventura, hizo un llamado para que la ayuda también llegara a su ciudad natal. El futbolista explicó que se encontraba en contacto con familiares y amigos para identificar las principales necesidades de la población. Además, confirmó que ya había enviado una primera cantidad de ayudas y que gestionaba más insumos desde Cali. Viveros señaló que se necesitaban equipos para las labores de rescate, apoyo para los hospitales y maquinaria para habilitar las vías. También pidió mayor atención sobre la situación de la ciudad del pacífico y destacó que cualquier aporte podía resultar importante para las personas que perdieron sus pertenencias.

Kevin Viveros, colombiano del Paranaense. Getty Images.

Jhonny Vásquez se puso el overol para ayudar en Pereira

Jhonny Vásquez, uno de los referentes del Deportivo Pereira campeón de la Liga BetPlay II-2022, decidió regresar a la ciudad para participar en las labores de ayuda. El exmediocampista contó que varios integrantes de aquel equipo también se organizaron para colaborar y ponerse a disposición de las necesidades que encontraran en el terreno. Vásquez explicó que, tras el sismo, buscaban determinar cuáles eran las tareas prioritarias para comenzar a trabajar. El exjugador manifestó además su preocupación por el estado de Pereira, ciudad con la que mantiene un vínculo especial después de su paso por el club y de haber sido uno de sus referentes.

Jhonny Vásquez, campeón con Deportivo Pereira en 2022, está ayudando, tras el terremoto Archivo de Colprensa / AFP

Éder Castañeda y Walmer Pacheco, de las canchas a los escombros

Éder Castañeda, exjugador del América de Cali, se sumó directamente como voluntario a las labores de remoción de escombros en el sector de Capri, en la capital del Valle del Cauca. Desde el lugar, el exdefensor hizo un llamado al gremio de los volqueteros para conseguir vehículos que permitieran agilizar el retiro de material. También solicitó linternas, agua y comida para quienes continuaban trabajando durante la noche en las labores de búsqueda y rescate. Castañeda permaneció en la zona colaborando con las tareas y utilizando sus redes sociales para visibilizar las necesidades de los equipos que trabajaban en el sector.

Eder Castañeda, exjugador de América de Cali. Foto: AFP

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Por su parte, Walmer Pacheco, jugador activo del Deportivo Pereira, regresó del viaje a Barranquilla luego de que se cancelara el partido contra Junior, y acudió a las calles para ayudar a la gente a buscar personas bajo los escombros y prestar su colaboración. En las redes sociales del club matecaña se reveló una imagen suya con guantes y ropa deportiva en medio de la tragedia.

Walmer Pacheco, jugador del Pereira. Pereira.