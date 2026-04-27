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Gol Caracol  / Ciclismo  / Malas noticias para el Giro de Italia 2026; candidato al título será 'baja' por grave lesión

Malas noticias para el Giro de Italia 2026; candidato al título será 'baja' por grave lesión

A través de un comunicado en redes sociales, un estelar ciclista y su equipo anunciaron que no participará en el Giro de Italia por una fractura pélvica.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Ciclismo.
Ciclismo.
Getty Images.

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