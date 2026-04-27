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Gol Caracol  / Figura de Países Bajos se pierde el Mundial 2026; su club confirmó la noticia

Figura de Países Bajos se pierde el Mundial 2026; su club confirmó la noticia

La Copa del Mundo de 2026 se queda sin otra flamante figura por cuenta de las lesiones. Un estelar de Países Bajos presentó una grave molestia física y tendrá un considerable tiempo de recuperación.

Por: AFP
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Selección de Países Bajos.
Selección de Países Bajos.
Getty Images.

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