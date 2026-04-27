Figura de Países Bajos se pierde el Mundial 2026; su club confirmó la noticia

La estrella neerlandesa Xavi Simons se perderá la lucha del Tottenham por evitar el descenso en la Premier League inglesa, así como el Mundial 2026, debido a una lesión de rodilla, según anunció el jugador, quien se declaró "con el corazón roto".

El sábado, el centrocampista de 23 años quedó tendido en el suelo doliéndose de la rodilla derecha y tuvo que ser retirado en camilla con evidentes signos de dolor, durante la crucial victoria por 1-0 del Tottenham ante los Wolves, ya descendidos.

Xavi Simons, mediocampista neerlandés, se lesionó y es duda para el Mundial 2026 AFP

En una emotiva publicación en redes sociales a última hora del domingo, Simons comunicó que su temporada había terminado.



"Dicen que la vida puede ser cruel, y hoy se siente exactamente así", escribió en Instagram Simons, quien ha disputado 34 partidos con su selección nacional.

Publicidad

"Mi temporada ha llegado a un final abrupto y simplemente estoy tratando de asimilarlo".

"Sinceramente, tengo el corazón roto. Nada de esto tiene sentido (...) Todo lo que quería hacer era luchar por mi equipo, y ahora esa posibilidad me ha sido arrebatada, junto con la Copa del Mundo", lamentó.

Publicidad

El Tottenham confirmó este lunes en un comunicado que su jugador sufre una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y que será operado en las próximas semanas.

La lesión de Simons supone un duro golpe para el nuevo entrenador de los Spurs, Roberto De Zerbi, cuyo equipo se encuentra a tan solo dos puntos de asegurar la permanencia en la Premier League a falta de cuatro jornadas para el final.

El jugador también habría desempeñado un papel fundamental en la selección de los Países Bajos durante la Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica, que comenzará el próximo 11 de junio.

Los neerlandeses debutarán en el Mundial el 13 de junio ante Japón, por el Grupo F, que comparten junto a Suecia y Túnez.