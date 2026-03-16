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Gol Caracol  / El Real Madrid se la pone más difícil al Manchester City, en Champions; volvió Kylian Mbappé

El Real Madrid se la pone más difícil al Manchester City, en Champions; volvió Kylian Mbappé

En la convocatoria para el partido de vuelta de los octavos de final, serie que va ganando 3-0 el Real Madrid, aparecen dos figuras que recuperan los merengues: Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Por: AFP
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
AFP

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