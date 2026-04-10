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Gol Caracol  / Pep Guardiola se mostró sorprendido ante la salida de Bernardo Silva; "a mí no me han dicho nada"

Pep Guardiola se mostró sorprendido ante la salida de Bernardo Silva; "a mí no me han dicho nada"

Bernardo Silva estaría con Manchester City hasta el 30 de junio y no hay indicio de que renueve su contrato con el club. Al parecer, el último en saberlo fue su DT, Pep Guardiola.

Por: EFE
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Pep Guardiola, técnico del Manchester City.
Pep Guardiola, técnico del Manchester City.
AFP

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