Pep Guardiola se mostró sorprendido ante la salida de Bernardo Silva; "a mí no me han dicho nada"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, puso en entredicho la supuesta marcha de Bernardo Silva en el próximo mercado veraniego y dijo que a él no le ha comunicado nada aún.

El portugués, de 31 años, acaba contrato el 30 de junio y no hay ningún indicio de que vaya a renovar con los 'sky blue', además de que Pep Lijnders, asistente de Guardiola, confirmó la salida del centrocampista y le deseó que estas últimas cinco semanas de competición fueran una despedida ideal para él.

"No sé nada. Hace un mes dije que si pasaba algo me lo tenía que decir. Y aún no sé si se ha decidido. Le dije de broma que me merecía ser el primero en saberlo, pero no me lo ha dicho, así que no sé qué está pasando", dijo este viernes en rueda de prensa el técnico español.

Pep Guardiola, entrenador español de Manchester City, da indicaciones en un partido de la Premier League AFP

Durante la rueda de prensa, centrada en su mayoría en las alabanzas al futbolista portugués, que ha estado nueve años en el City y ha ganado todos los títulos posibles.



"No es el más alto, no es el más musculoso, ni va a marcar 50 goles o dar 50 asistencias por temporada. Pero el sueño de todo entrenador es tener un jugador que pueda jugar en todas las posiciones excepto en la del portero. Eso quiere decir que eres un jugador muy inteligente. Todos sus entrenadores te van a decir que le aman porque competitivamente es increíble. Siempre tiene ese fuego dentro de él. En los malos momentos y en los escenarios más grandes, siempre va a estar ahí. En los partidos más importantes, no va sobre jugar bien o mal, va sobre ser tú mismo y no tener miedo. Él lo ha demostrado desde el primer día que llegó del Mónaco", aseveró.

Bernardo Silva en acción de juego con Manchester City frente al Arsenal. AFP

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"Ha sido un fichaje impresionante para nosotros. Amo este club y me encantaría que se quedara y acabara su carrera aquí, pero no lo sé. Es su decisión", indicó.

Bernardo ya ha conquistado una Copa de la Liga esta temporada y, aunque están eliminados de la Liga de Campeones, siguen vivos en las semifinales de la FA Cup y tratarán en las siete jornadas finales de recuperar la desventaja de siete puntos en la Premier League contra el Arsenal.