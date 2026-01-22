Síguenos en:
Gol Caracol  / Real Madrid, envuelto en líos legales; jueza tomó decisión "al apreciar indicios de delito"

Real Madrid, envuelto en líos legales; jueza tomó decisión "al apreciar indicios de delito"

En medio de una serie de investigaciones que se han adelantado, con el Real Madrid como foco, ya hubo un pronunciamiento oficial desde los tribunales.

Por: EFE
Actualizado: 22 de ene, 2026
Jugadores del Real Madrid celebran un gol por Champions League
