¿Luis Javier Suárez tiene listo su tiquete para el Mundial 2026?; Néstor Lorenzo dio luces

En la séptima jornada de la UEFA Champions League, Sporting de Lisboa dio la sorpresa luego de vencer 2-1 al PSG con el delantero colombiano Luis Javier Suárez como protagonista al despacharse con un doblete. El jugador de 29 años confirmó una vez que está teniendo una gran temporada de debut con el conjunto 'luso', pese a cargar con el peso de reemplazar a Viktor Gyokeres, atacante que rompió múltiples récords con el club verde y blanco.

En el duelo que se disputó en suelo portugués, los parisinos dominaron la mayoría del tiempo, pero no fueron efectivos de cara al arco. De hecho, el 0-0 se mantuvo hasta que en los últimos 15 minutos llegaron los goles. Suárez aprovechó un rebote en el área y anotó al 74'. PSG reaccionó y Khvicha Kvaratskhelia se fajó un golazo al 79'. Finalmente, cuando todo pintaba para empate, el samario de nuevo tuvo su instinto y la mandó a guardar de cabeza al 90' para sellar la victoria.

El colombiano ya registra cuatro goles y una asistencia en siete juegos en Champions League con el Sporting de Lisboa que ahora se ubica en la décima casilla con 13 unidades. De esta manera, el delantero y el club llegan a la última jornada con opciones de clasificar entre los ochos primeros lugares.

Como era de esperarse, su actuación generó varias reacciones, especialmente de la prensa portuguesa. Sin embargo, uno de los más emocionados fue Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia, quien habló con el portal 'Antena1' sobre lo hecho por Suárez. "Luis estuvo muy efectivo. Tuvo tres oportunidades y marcó dos goles. Jugó muy bien de espaldas a la portería. En la segunda parte, el partido fue completamente diferente. Cuando el Sporting intentó atacar más, él logró controlar el partido e incluso dominarlo. Es muy inteligente y fuerte. Sabe jugar y gestionar todos los aspectos del juego. Además, contra equipos como este, el Sporting estuvo a la altura. Sobre todo en la segunda parte", dijo el estratega argentino.



Suárez es uno de los delanteros que tiene firmes opciones de ser uno de los convocados a la Selección Colombia para el Mundial de 2026. Su más reciente participación fue contra Venezuela, en la cual marcó cuatro goles, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

