SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Colombianos en el exterior  / ¿Luis Javier Suárez tiene listo su tiquete para el Mundial 2026?; Néstor Lorenzo dio luces

¿Luis Javier Suárez tiene listo su tiquete para el Mundial 2026?; Néstor Lorenzo dio luces

El delantero colombiano Luis Javier Suárez le marcó doblete al PSG por la Champions League, generando importantes reacciones desde la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de ene, 2026
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
