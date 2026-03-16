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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Técnico de Cruz Azul le puso fecha al regreso de Kevin Mier a la titular; "estamos valorando todo"

Técnico de Cruz Azul le puso fecha al regreso de Kevin Mier a la titular; "estamos valorando todo"

Kevin Mier va dando pasos en su puesta a punta después de superar una lesión que lo afectó en noviembre de 2025 y el entrenador Nicolás Larcamón habló del tema en las últimas horas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Kevin Mier Cruz Azul
Kevin Mier con el Cruz Azul - Foto:
Cruz Azul Oficial

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