Técnico de Cruz Azul le puso fecha al regreso de Kevin Mier a la titular; "estamos valorando todo"

El argentino Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul mexicano, elogió este lunes el buen nivel de su equipo a horas de recibir a Monterrey para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. "El equipo está bárbaro", destacó el entrenador. Después de derrotar al martes pasado a Monterrey por 2-3 en el partido de ida de la serie.

Larcamón dijo que su equipo está preparado para un partido complejo que asumirá sin pensar en la ventaja que ha sacado. "Esperamos un partido exigente contra un rival que va a venir a revertir la serie. Vamos a asumirlo como si estuviéramos 0-0. Buscaremos ganar, desarrollar nuestra identidad de juego y no pensar en otra cosa que no sea imponer condiciones", agregó.

Cruz Azul, líder del torneo Clausura del fútbol mexicano, apuesta este semestre por convertirse en el equipo más ganador de la historia de la Concacaf y a sumar su décimo título de Liga mexicana. Al referirse a eso, Larcamón aceptó que son objetivos a mediano plazo y hoy no piensa en ellos.

"Es prematuro para hablar de coronación cuando estamos en octavos de final en la Concacaf y en la duodécima fecha del campeonato", observó.



El timonel de la llamada 'máquina cementera' también se refirió con respecto a la posibilidad de volver a ver en el primer equipo al arquero Kevin Mier, quien sufrió una lesión de tibia y peroné en noviembre de 2025 y viene en franca recuperación, a tal punto de haber sumado ya algunos minutos con el cuadro Sub-20 de Cruz Azul.

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“Respecto de lo de Kevin, es parte de la planeación de su vuelta a las canchas, es valorarlo sobre todo para lo que es el último partido antes del receso (Mazatlán), mismo el amistoso que tenemos previsto para el receso, por el momento seguimos considerándolo a 'Gudi' como el arquero que va a afrontar el partido de vuelta para la semana”, explicó Lacarmón.

De esa forma se intuye que Mier podría ser de la partida en el juego del próximo 20 de marzo. Hay que recordar que el tiempo apremia al nacido en la cantera de Nacional, como quiera que antes tuvo llamados para la Selección Colombia.

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Kevin Mier, arquero colombiano que milita en Cruz Azul. Getty

El defensa colombiano Willer Ditta expresó su alegría por volver al torneo de Concacaf luego de una suspensión que no le permitió jugar el martes pasado y confió en ayudar al equipo a sellar su paso a la fase de los ocho mejores equipos.

"Estamos enfocados en sacar el resultados y pasar de fase", dijo.

Ditta recordó que Cruz Azul compite hace dos años a un alto nivel y eso lo ha ayudado a crecer, lo cual lo mantiene ilusionado con ser parte de la selección colombiana de la Copa Mundial del próximo verano.

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"Estar en el listado final de la selección sería cumplir un sueño maravilloso", concluyó.