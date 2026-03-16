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Gol Caracol  / Kylian Mbappé será la incógnita del Real Madrid contra Manchester City; así lo dejó saber su DT

Kylian Mbappé será la incógnita del Real Madrid contra Manchester City; así lo dejó saber su DT

Luego de estar casi un mes por fuera de las canchas, el delantero del equipo 'merengue' ya estaría listo para enfrentarse a los 'sky blue'. Sin embargo, aún se desconoce si el francés será titular.

Por: EFE
Actualizado: 16 de mar, 2026
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