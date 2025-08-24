Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos deslumbra en Benfica por un aspecto en particular, que hasta su DT lo resaltó

Richard Ríos deslumbra en Benfica por un aspecto en particular, que hasta su DT lo resaltó

El volante colombiano volvió a sumar minutos con Benfica en la Liga de Portugal, y tras el juego frente a Tondela, el entrenador de las 'águilas' se refirió a su actuación.