Richard Ríos deslumbra en Benfica por un aspecto en particular, que hasta su DT lo resaltó

Benfica volvió a sumar una nueva victoria en la Liga de Portugal, esta vez fue un certero 3-0 sobre Tondela en el Estadio Da Luz, y en dicho encuentro el colombiano Richard Ríos volvió a ser de la partida.

El oriundo de Vegachí compartió en la parte medular con Enzo Barrenechea, Andreas Schjelderup y Fredrik Aursnes, cumpliendo a cabalidad las indicaciones de su entrenador en las 'águilas', Bruno Lage. En el caso de Ríos Montoya volvió a dejar buenas sensaciones en el campo de juego, teniendo buen despliegue en lo táctico y su físico, precisamente este último aspecto lo destacó el timonel del Benfica.

Y es que a Lage, tras el compromiso frente a Tondela, le consultaron en rueda de prensa sobre cómo ha gestionado el mediocampo en este inicio de la temporada, teniendo en cuenta que el exPalmeiras y Barrenechea han sido los que más han sumado minutos. También explicó los motivos de otros futbolistas que han visto poca acción.

Richard Ríos, volante colombiano que milita en Benfica. X de @SLBenfica

"Ríos ha tenido una temporada completa, y hoy (sábado) demostró su buen estado físico; fue el que duró más tiempo", fue lo expresó Lage sobre el colombiano en declaraciones que recopiló 'A Bola'.

Y continuó dando su explicación de sus decisiones: "Hemos prolongado el rendimiento de Enzo (Barrenechea). En los primeros partidos, jugó 60 minutos, luego 70, y hoy (sábado) prácticamente jugó todo el partido. La gestión del equipo debe adaptarse a cada método. Veloso quedó fuera de la convocatoria, pero que quede claro que es un chico con un talento enorme. No lo hemos olvidado. Tenemos un plan para todos nuestros jugadores".

Pero ahí no paró su explicación y agregó que está satisfecho con el esfuerzo de sus pupilos: "Estoy muy contento con todos; algunos están jugando más, conociéndose mejor y conectando mejor con sus compañeros. En general, estoy contento con los que estaban aquí y con los que llegaron, y con cómo se han integrado en el equipo".

Benfica ha jugado dos compromisos en la actual Liga de Portugal, sumando dos victorias. A las 'águilas' les queda un partido pendiente de la primera jornada.

De otro lado, los rojos quieren ser protagonistas en el campeonato local y tratar de pelearle el título al vigente campeón, Sporting Lisboa, escuadra que de paso tiene en sus filas al delantero samario, Luis Javier Suárez.