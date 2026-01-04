Un nuevo colombiano llegaría a las filas del Vasco da Gama; ya habría acuerdo económico

El mercado de transferencias en Brasil ha comenzado el 2026 con un movimiento estratégico que refuerza la creciente conexión entre el fútbol colombiano y el Estadio São Januário. Según ha confirmado el portal 'UOL', en un artículo del periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, el Vasco da Gama habría concretado la incorporación del talentoso mediapunta Johan Rojas. El jugador, de 23 años, llegaría al conjunto 'Gigante da Colina' tras un acuerdo alcanzado con el Monterrey de México, club dueño de sus derechos federativos.

La negociación, que se habría cerrado formalmente en las últimas horas del 3 de enero, establece que Rojas vestirá la camiseta cruzmaltina bajo la modalidad de préstamo por un año. Sin embargo, lo más relevante para el futuro deportivo del jugador es la inclusión de una opción de compra fijada en 3,5 millones de dólares (aproximadamente 18,9 millones de reales brasileños).

Esta estructura del traspaso reflejaría la prudencia de la directiva del Vasco, permitiendo evaluar el rendimiento del futbolista en el Brasileirao antes de realizar una inversión definitiva. El colombiano, quien pasó la última temporada cedido en el Necaxa de México, buscaba una salida que le permitiera recuperar el protagonismo que lo hizo brillar originalmente en La Equidad, ahora llamado Internacional de Bogotá.



Johan Rojas no es un volante creativo tradicional. Se destaca por su versatilidad, pudiendo desempeñarse tanto en el eje central del campo como por los extremos. Su estilo se caracteriza por la velocidad, el drible corto y una notable capacidad para asistir a sus compañeros, cualidades que el departamento de 'scouting' de Vasco da Gama identificó como necesarias para dinamizar el ataque de cara a la temporada 2026.

🚨Vasco acordó la llegada de Johan Rojas desde Rayados: préstamo por un año con opción de compra de u$s 3.5M. ⬇️https://t.co/n0xT0nKKw0 pic.twitter.com/sDRKGUb4nF — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 4, 2026

Su llegada no es un hecho aislado. Rojas se sumaría a una plantilla que ya cuenta con la influencia de los colombianos Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez, lo que facilitará su adaptación al entorno de Río de Janeiro. Sus compatriotas fueron de los mejores jugadores de Vasco en la segunda mitad de la temporada 2025, por lo que la directiva del club brasileño esperará que el nacido en Medellín continúe la senda del buen nivel de los jugadores de nuestro país en el equipo.

Con esta firma, Vasco da Gama enviaría un mensaje claro sobre sus ambiciones para el 2026 en la Copa Sudamericana. Al asegurar a su refuerzo internacional, el club busca consolidar el proceso de crecimiento deportivo iniciado en temporadas anteriores. La apuesta por el talento joven sudamericano sigue siendo el pilar central de una gestión que intenta devolver al 'Gigante de la Colina' a los puestos de vanguardia en el continente.