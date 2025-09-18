José Mourinho es nuevo técnico de Richard Ríos en Benfica; anuncio oficial y rueda de prensa

Hace pocos minutos, Benfica confirmó la llegada de José Mourinho como su nuevo técnico, después de la destitución de la presente semana de Bruno Lage. La tempestad llegó al equipo portugués, ante la dolorosa derrota 2-3 frente a Qarabag, en la primera fecha de la Champions League 2025/2026. En dicho club una de las figuras el el volante Richard Ríos, jugador de la Selección Colombia.

Esto supone el regreso del afamado técnico al fútbol luso 21 años después de dejar Porto para fichar por el Chelsea.

Mourinho, de 62 años, que también entrenó al Real Madrid, al Manchester United o al Inter de Milán entre otros muchos equipos, se encontraba sin trabajo desde que en agosto fue despedido del Fenerbahçe turco, del colombiano Jhon Durán, tras perder la eliminatoria de la previa de la Liga de Campeones contra, precisamente, el Benfica.

Richard Ríos, en la derrota frente a Qarabag, que ocasionó la salida de su técnico Foto: AFP

Su llegada al equipo lisboeta se produce dos semanas después de que fuera destituido en el Fenerbahce turco, club al que llegó en junio de 2024 y con el que tenía un contrato por dos temporadas, tras quedar fuera de la Liga de Campeones al perder (1-0) contra el Benfica en la última ronda previa.

El técnico originario de Setúbal vuelve así a comandar el Benfica 25 años después y tras haber pasado por clubes como el Real Madrid, el Tottenham, el AS Roma, el Chelsea y el Manchester United.

En su haber tiene dos Ligas de Campeones con el Inter de Milán y el Oporto, una Liga Europa con el Manchester United, una Liga Conferencia con el AS Roma y una Copa de la UEFA con el Oporto. Además, ganó una liga española con el Real Madrid, tres 'premier' con el Chelsea y dos 'calcio' con el Inter.

Ha sido declarado, además, mejor entrenador del año por la FIFA en cuatro ocasiones.

Mourinho regresa a Portugal 21 años después, donde fue entrenador del Oporto entre 2002 y 2004, del Leiria entre 2001 y 2002 y del Benfica, en el año 2000.

El puesto en las 'águilas' estaba vacante tras el despido del técnico Bruno Lage, después de la derrota del martes en casa contra el Qarabag de Azerbayán por 2-3 en la Liga de Campeones y empatar frente al Santa Clara en la última jornada de la liga nacional.

Tras superar la quinta jornada, el Benfica (que todavía tiene un partido pendiente) va cuarto en la clasificación de la liga lusa con 10 puntos y el próximo fin de semana se enfrentará al AVS SAD

🦅 Bem-vindo, José Mourinho! — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025