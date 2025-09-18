Síguenos en::

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / José Mourinho es nuevo técnico de Richard Ríos en Benfica; anuncio oficial y rueda de prensa

José Mourinho es nuevo técnico de Richard Ríos en Benfica; anuncio oficial y rueda de prensa

En las últimas horas y ante la crisis que se desató en Benfica; se presentó un cambio de entrenador luego de la derrota frente a Qarabag en Champions League. Así llegó Mourinho.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de sept, 2025

José Mourinho, director técnico portugués, es nuevo técnico de Benfica.
AFP

