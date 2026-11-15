Ronaldinho salió ovacionado por la hinchada del Ravenna FC, camino al entretiempo; ¡ídolo!

Después de once años fuera de los campos de juego, el astro brasileño Ronaldinho volvió del retiro este domingo para enfundarse la camiseta del Ravenna FC en la Serie C de Italia, en un vibrante duelo frente al Forlì Football Club.

A sus 46 años, el legendario mediocampista demostró que su talento permanece inalterable. Durante un primer tiempo de ensueño, el exjugador del Barcelona y Milan se mostró sumamente participativo, deleitando a los asistentes con sus clásicos enganches, habilitaciones precisas y una intervención clave en la jugada que derivó en el gol parcial de su equipo.

¡OVACIÓN PARA RONALDINHO!



El astro brasileño se llevó el aplauso de la gente de Ravenna.#RonaldinhoEnDSPORTS pic.twitter.com/IBCmOu9mUs — DSPORTS (@DSports) November 15, 2026

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Al concretarse el final de la primera mitad, el estadio Bruno Benelli se rindió ante su ídolo: Ronaldinho abandonó el terreno de juego bajo una estruendosa ovación, confirmando que la genialidad de su fútbol jamás se marchó.