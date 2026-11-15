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Gol Caracol  / Ronaldinho salió ovacionado por la hinchada del Ravenna FC, camino al entretiempo; ¡ídolo!

Ronaldinho salió ovacionado por la hinchada del Ravenna FC, camino al entretiempo; ¡ídolo!

El '10' salió del campo como toda una estrella, culminada la primera parte. Entre aplausos y ovaciones, la hinchada del Ravenna FC le dio muestras de cariño al '10'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de nov, 2026
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Ronaldinho salió ovacionado por la hinchada de Ravenna FC.
Ronaldinho salió ovacionado por la hinchada de Ravenna FC.
Foto: Pantallazo de X.

Después de once años fuera de los campos de juego, el astro brasileño Ronaldinho volvió del retiro este domingo para enfundarse la camiseta del Ravenna FC en la Serie C de Italia, en un vibrante duelo frente al Forlì Football Club.

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A sus 46 años, el legendario mediocampista demostró que su talento permanece inalterable. Durante un primer tiempo de ensueño, el exjugador del Barcelona y Milan se mostró sumamente participativo, deleitando a los asistentes con sus clásicos enganches, habilitaciones precisas y una intervención clave en la jugada que derivó en el gol parcial de su equipo.

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Al concretarse el final de la primera mitad, el estadio Bruno Benelli se rindió ante su ídolo: Ronaldinho abandonó el terreno de juego bajo una estruendosa ovación, confirmando que la genialidad de su fútbol jamás se marchó.

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