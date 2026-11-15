Así le fue a Ronaldinho en su regreso a las canchas a nivel profesional; magia y ovación

Ronaldinho volvió a un terreno de juego para disputar un partido oficial, tras más de 11 años. Este domingo 15 de noviembre, fue titular, jugó 45 minutos y se mostró activo en la victoria por 2-0 de Ravenna sobre Forlí en la Serie C de Italia (tercera división).

Más allá de su edad y de que todos eran conscientes de que no se iba a ver el mismo futbolista que deleitó por años, las expectativas eran altas y el astro brasileño las cumplió. Magia, pases filtrados, clave en uno de los goles y ovación por su entrega en cancha.

Publicidad

Al minuto 18', Ronaldinho se hizo cargo de un tiro de esquina, envió un centro con muchísima precisión y, por poco, firma una asistencia. Giulio Donati ganó por los aires y conectó de cabeza, pero el arquero, Luca Marelli, atajó y evitó el gol.

Publicidad

Pero ese fue solo el primer aviso. Cuando transcurría el 35', recibió de espaldas, dio un pase hacia el medio y luego el esférico llegó a los pies de Giulio Donati, quien se perfiló y sacó un potente remate imposible de atajar. De esa manera se abrió el marcador.



Se desató la locura en el estadio y, por supuesto, 'Dinho' lo celebró con toda. En su rostro se esbozó una enorme sonrisa, corrió y saltó encima de sus compañeros, demostrando que estaba contento por lo que acababa de ocurrir.

Ronaldinho, feliz por el gol de Ravenna en la Serie C de Italia AFP

Fueron 45 minutos en los que el mundo y los amantes del fútbol volvieron a disfrutar de ver a Ronaldinho en una cancha. Y es que el entrenador decidió reemplazarlo en el entretiempo, por lo que no salió para la parte complementaria y así se cerró este capítulo.

Publicidad

Eso sí, antes de irse a los vestuarios, recibió una enorme ovación de los miles de aficionados que acudieron al estadio para no perderse ese histórico momento. Además, ofreció unas declaraciones en las que expresó haberse sentido demasiado feliz.

Ya en el desarrollo del compromiso, Ravenna sentenció el 2-0, de la mano de Simone Rabbi, quien se hizo con el balón al borde del área, remató cruzado e infló las redes. Fue así como el club italiano, en el que milita Ronaldinho, llegó a 32 puntos, siendo segundo y sueña con ascender a la Serie B.