Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
TEO GUTIÉRREZ
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Así fue como Ronaldinho celebró el gol de Ravenna; como si fuera en la final de un Mundial

Así fue como Ronaldinho celebró el gol de Ravenna; como si fuera en la final de un Mundial

Lleno de alegría, con algo de locura y hasta saltando sobre sus compañeros, Ronaldinho se dejóe llevar y festejó la anotación con toda.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de nov, 2026
Comparta en:
Ronaldinho, feliz por el gol de Ravenna en la Serie C de Italia
Ronaldinho, feliz por el gol de Ravenna en la Serie C de Italia
AFP

Ronaldinho siempre se caracterizó por su alegría. Por eso, aunque pasen los años, eso no cambia. Prueba de ello fue lo ocurrido este domingo 15 de noviembre, en el marco del partido entre Ravenna y Forlí, el cual significó su regreso a las canchas a nivel profesional.

Ronaldinho, astro brasileño, jugó con Ravenna, de la tercera división de Italia
Ronaldinho, astro brasileño, jugó con Ravenna, de la tercera división de Italia
AFP

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Allí, fue clave en el primer gol de su equipo, dando una pre asistencia, y en la celebración se llevó todas las miradas. Como si se tratara de una anotación al último minuto y un tanto en un Mundial, sonrió, corrió y saltó encima de sus compañeros.

Publicidad

Últimas noticias

Ronaldinho habló, tras su partido con Ravenna en la Serie C de Italia
Gol Caracol

Ronaldinho: "jugar me hace feliz; el fútbol es lo mejor que me ha pasado en la vida"

Ronaldinho, futbolista brasileño, junto con sus compañeros del Ravenna en la Serie C de Italia
Gol Caracol

Así le fue a Ronaldinho en su regreso a las canchas a nivel profesional; magia y ovación

Así fue como Ronaldinho celebró el gol de Ravenna vs Forlí

Publicidad

Ronaldinho, astro brasileño, jugó con Ravenna contra Forlí, en un partido de la tercera división de Italia
EN VIVO
Gol Caracol

Reviva el debut de Ronaldinho en Ravenna vs Forlì por la Serie C de Italia

Ronaldinho, astro brasileño, jugó con Ravenna, de la tercera división de Italia
Gol Caracol

Ronaldinho, clave en gol de Ravenna contra Forlí, por la Serie C de Italia; gran pase

Ronaldinho, figura de Ravenna, en su regreso a las canchas
Gol Caracol

Vea la casi asistencia de gol de Ronaldinho con Ravenna vs Forlí; la magia está intacta

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Ronaldinho

Liga italiana

Publicidad

Publicidad

Publicidad