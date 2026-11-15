Así fue como Ronaldinho celebró el gol de Ravenna; como si fuera en la final de un Mundial

Ronaldinho siempre se caracterizó por su alegría. Por eso, aunque pasen los años, eso no cambia. Prueba de ello fue lo ocurrido este domingo 15 de noviembre, en el marco del partido entre Ravenna y Forlí, el cual significó su regreso a las canchas a nivel profesional.

Ronaldinho, astro brasileño, jugó con Ravenna, de la tercera división de Italia AFP

Allí, fue clave en el primer gol de su equipo, dando una pre asistencia, y en la celebración se llevó todas las miradas. Como si se tratara de una anotación al último minuto y un tanto en un Mundial, sonrió, corrió y saltó encima de sus compañeros.

Publicidad

Así fue como Ronaldinho celebró el gol de Ravenna vs Forlí

¡RONALDINHO PARTICIPÓ DE LA JUGADA Y TERMINÓ EN UN GOLAZO!



El brasileño aportó lo suyo en lo que fue un bombazo de Giulio Donati yel 1-0 de Ravenna contra Forlí.#RonaldinhoEnDSPORTS pic.twitter.com/hvUEQE1wlh — DSPORTS (@DSports) November 15, 2026