Partidos EN VIVO HOY 7 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

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El calendario futbolero para este jueves 7 de mayo indica que habrá acción en la Copa Libertadores, con Junior y Medellín como representantes colombianos. Además, Millonarios rivalizará frente a Boston River en la Copa Sudamericana, y en Europa, el Crystal Palace con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, intentará su paso a la final en la Conference League.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY jueves 7 de mayo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.