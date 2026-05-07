Partidos EN VIVO HOY 7 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

El calendario futbolero para este jueves 7 de mayo indica que habrá acción en la Copa Libertadores, con Junior y Medellín como representantes colombianos. Además, Millonarios rivalizará frente a Boston River en la Copa Sudamericana, y en Europa, el Crystal Palace con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, intentará su paso a la final en la Conference League.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY jueves 7 de mayo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, jueves 7 de mayo del 2026:

Equipos Hora/Canal Crystal Palace vs. Shakhtar Donetsk 2:00 p.m. - Conference League - Disney+ Premium Strasbourg Alsace vs. Rayo Vallecano 2:00 p.m. - Conference League - Disney+ Premium Aston Villa vs. Nottingham Forest 2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN