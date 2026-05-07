¿Quiénes son los ciclistas favoritos para ganar el Giro de Italia 2026?

El danés Jonas Vingegaard (Visma) hará su debut este viernes en el Giro de Italia con la condición de favorito número 1, en una 109ª edición que saldrá de Nessebar (Bulgaria) y llegará a Roma el 31 de mayo, después de 21 jornadas que suman 3.459 kilómetros y 48.550 metros de desnivel, que incluye una crono y 7 finales en alto que marcarán la lucha por la 'maglia' rosa.

A falta del esloveno Tadej Pogacar y de la nueva perla francesa, Paul Seixas, los pronósticos apuntan a Vingegaard, quien se estrena con el reto de cerrar el círculo de las tres grandes, ya que tiene en palmarés 2 Tours y 1 Vuelta. De lograrlo, el nórdico, reciente ganador de la Volta a Catalunya y París-Niza, se uniría a la leyenda de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Vincenzo Nibali, Alberto Contador y Chris Froome.

Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, es favorito a ganar la Vuelta a Cataluña 2026 Getty Images

Yates, Bernal y Pellizzari, alternativas

Tampoco estarán en la salida búlgara de Nessebar el defensor del título, Simon Yates, ni el mexicano Isaac Del Toro y el ecuatoriano Richard Carapaz, podios en 2025, ni el belga Remco Evenepoel, por lo que el pronóstico se abre a múltiples opciones, con el colombiano Egan Bernal (Ineos) y el español Enric Mas, también debutante, en la lucha por el cajón.



Los rivales de Vingegaard aparecerán por los 4 costados. El UAE, sin sus principales líderes, apuesta por Adam Yates, vencedor en O Camiño, dentro de un equipo experimentado que cuenta con Marc Soler como jefe de ruta. Como segunda opción estará el australiano Jay Vine, doble rey de la montaña en la Vuelta.

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Bernal, campeón nacional, pide foco en este Giro. El ganador del Tour 2019 y 'maglia' rosa en 2021 se acerca a su mejor nivel. En el Tour de los Alpes ha sido segundo y en la Lieja-Bastoña-Lieja quinto, luchando con los mejores. En su equipo se cuenta también con Thymen Arensman y con Filippo Ganna para la crono.

El Red Bull Bora, sin Evenepoel, llega con un potente equipo que lidera el italiano Giulio Pellizzari, el chaval de 22 años esperanza del ciclismo transalpino, tercero en Tirreno y Alpes. Su estado de forma le avala para lograr altas cotas, y tendrá a su lado al 'aussie' Jai Hindley, 'maglia' rosa en 2022.

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En un segundo escalón se encuentran otros corredores con opciones de tener protagonismo, como Giulio Ciccone (Lidl Trek), Ben O'Connor o Michael Storer. En el Bahrain se cuenta con opciones de luchar por las etapas con el colombiano Santiago Buitrago y el local Damiano Caruso.