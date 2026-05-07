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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Quiénes son los ciclistas favoritos para ganar el Giro de Italia 2026?

¿Quiénes son los ciclistas favoritos para ganar el Giro de Italia 2026?

Este viernes 8 de mayo comienzan las emociones del Giro de Italia 2026, las cuales se podrán ver en Caracol Sports y Ditu. Acá el listado de los candidatos al título.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 7 de may, 2026
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Jonas Vingegaard, Adam Yates, Giulio Pellizzari y Egan Bernal.
Jonas Vingegaard, Adam Yates, Giulio Pellizzari y Egan Bernal.
Getty Images - IA.

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