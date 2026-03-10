Partidos EN VIVO HOY 10 de marzo del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Jornada de martes en la Champions League, destacándose el partido que tendrá Atalanta frente al Bayern Múnich, equipo que tiene en sus filas a Luis Díaz. A su vez, en la Liga BetPlay I-2026 se ponen al día en el calendario Junior de Barranquilla y Atlético Nacional.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY martes 10 de marzo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Galatasaray vs. Liverpool
|12:45 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN
|Real Santander vs. Boca Juniors Cali
|3:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube Win
|Newcastle vs. FC Barcelona
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Atalanta vs. Bayern Múnich
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN
|Stoke City vs. Ipswich Town
|3:00 p.m. - Championship - Disney+ Premium
|Atlético Madrid vs. Tottenham
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 5
|Once Caldas Femenino vs. Junior Femenino
|3:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - YouTube Win
|Llaneros Femenino vs. Fortaleza Femenino
|3:30 p.m. - Liga Femenina Dimayor - YouTube Win
|Internacional FC Palmira Femenino vs. Medellín Femenino
|4:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - YouTube Win
|Atlético Nacional Femenino vs. Millonarios Femenino
|5:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - Win
|América de Cali Femenino vs. Orsomarso Femenino
|5:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - YouTube Win
|Independiente vs. Unión Santa Fe
|5:45 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Tigre vs. Vélez Sarsfield
|5:45 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium,Fanatiz
|Philadelphia Union vs. América
|6:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium
|Bucaramanga vs. Deportivo Pereira
|6:20 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Real Cartagena vs. Internacional FC Palmira
|7:00 p..m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube Win
|Botafogo vs. Barcelona SC
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, Pluto TV, Telefé YouTube, ESPN
|Monterrey vs. Cruz Azul
|8:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium
|Newell´s Old Boys vs. Platense
|8:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Sarmiento vs. Racing Avellaneda
|8:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, Fanatiz
|Junior vs. Atlético Nacional
|8:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Los Ángeles FC VS. Alajuelense
|10:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium