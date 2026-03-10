Partidos HOY en Champions League, con Luis Díaz en acción con Bayern: hora y dónde verlos por TV

Jornada de martes en la UEFA Champions League, y con ello trae imperdibles compromisos de los octavos de final. Uno de los clubes que tiene partido en este día del calendario es el Bayern Múnich de Luis Díaz que visita la cancha del Stadio di Bérgamo para enfrentar al Atalanta.

En el papel, el conjunto donde milita el extremo guajiro parte como favorito, pero desde las toldas 'bávaras' reconocen que la 'dea' es fuerte de local y que es un equipo físicamente fuerte, tal cual indicó en la previa Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich.

Igualmente, este martes salen a escena el actual campeón de la Liga de España: el Fútbol Club Barcelona, que medirá fuerzas en el St. James Park contra Newcastle. Además, el Galatasaray que tiene en sus filas a Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla recibirá al siempre complicado Liverpool.



El otro duelo para HOY en la ida de los octavos de final será el que protagonizarán Atlético de Madrid y Tottenham en el Metropolitano. Los 'colchoneros' con gran actualidad, mientras que los 'spurs' le apuestan el 'todo por el todo' a este campeonato, tras su mal presente en la Premier League donde luchan por no descender.

Así las cosas, acá le presentamos los partidos que se jugarán en la Champions League para este martes 10 de marzo.

Galatasaray vs. Liverpool

Jornada: partido de ida de los octavos de final.

Hora: 12:45 de la tarde (de Colombia).

Estadio: RAMS Park.

TV: Espn y Disney+Premium.

Atalanta vs. Bayern Múnich

Jornada: partido de ida de los octavos de final.

Hora: 3:00 de la tarde (de Colombia).

Estadio: Stadio di Bérgamo.

TV: Espn y Disney+Premium.

Atlético Madrid vs. Tottenham

Jornada: partido de ida de los octavos de final.

Hora: 3:00 de la tarde (de Colombia).

Estadio: Metropolitano (Madrid).

TV: Espn 5 y Disney+Premium.

Newcastle United vs. Barcelona

Jornada: partido de ida de los octavos de final.

Hora: 3:00 de la tarde (de Colombia).

Estadio: St. James Park.

TV: Espn 2 y Disney+Premium.