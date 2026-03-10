¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 2?

Santiago Buitrago está decidido a que el 2026 sea el mejor año de su carrera. En 2022, ganó etapas en el Tour de Arabia Saudita, el Giro de Italia y la Vuelta a Burgos; posteriormente, en 2023, repitió en la 'corsa rosa'; mientras que, en 2024, sumó una fracción en la Paríz Niza y, en 2025, logró dos triunfos en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Ahora, en esta temporada, se coronó campeón del Trofeo Laigueglia, venciendo a Romain Grégoire (Groupama - FDJ United) y a su compañero de equipo, en el Bahrain Victorious, Antonio Tiberi.

Pero no ha sido lo único que ha corrido en lo que va del año. La primera prueba que asumió fue el Santos Tour Down Under, donde no tuvo su mejor presentación, ya que culminó en el puesto 22. Luego, en el Mapei Cadel Evans Great Ocean, terminó de 18 y estuvo cerca de colgarse una medalla en el Campeonato Nacional de Ruta. El pasado 8 de febrero, se hizo con el cuarto lugar, detrás de Egan Bernal, que se colgó la presea dorada, e Iván Ramiro Sosa y Juan Felipe Rodriguez, quienes completaron el podio, con la playa y bronce, respectivamente.

Ahora, Santiago Buitrago fue elegido por Bahrain Victorious para disputar la Tirreno Adriático. Allí, está acompañado de Antonio Tiberi, Pello Bilbao, Roman Ermakov, Fran Miholjević, Attila Valter y Edoardo Zambanini. Razón por la que el 'escarabajo' es visto como una de las cartas fuertes de la escuadra y, por ende, llena de ilusión a toda Colombia. Y es que los otros 'cafeteros' que ven acción en esta competencia son Brandon Rivera (INEOS Grenadiers), Nairo Quintana (Movistar Team) y Fernando Gaviria (Caja Rural Seguros RGA).

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la Tirreno Adriático 2026 Getty Images

En la primera jornada, que fue una contrarreloj individual y por ende no es el fuerte de 'Santi', finalizó de 25, a 50 segundos del ganador, Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), que firmó un tiempo de 12 minutos y ocho segundos. Por eso, las 'monedas' estaban puestas en este martes 10 de marzo, entre Camaiore y San Gimignano, donde se enfrentaron a 206 kilómetros y un final en alto, con un puerto de primera categoría. Allí, se esperaba que el bogotano fuera protagonista, estuviera a la altura y diera de qué hablar, codeándose con los mejores.



Finalmente, Santiago Buitrago cruzó la meta de 14, a 17'' del vencedor, que fue Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech). Así las cosas, el 'escarabajo' quedó de 11 en la clasificación general, a 37 segundos del primero, que es Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG), con un registro de 5h 06' 01''.