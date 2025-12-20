Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vasco da Gama vs. Corinthians, EN VIVO; hora y dónde ver en TV a Andrés Gómez y Carlos Cuesta

Vasco da Gama vs. Corinthians, EN VIVO; hora y dónde ver en TV a Andrés Gómez y Carlos Cuesta

Este domingo 21 de diciembre, el equipo de los futbolistas colombianos se medirá ante el ‘Timao’ en el partido de vuelta de la final de la Copa de Brasil. ¡La serie está 0-0!

Por: EFE
Actualizado: 20 de dic, 2025
Comparta en:
Vasco da Gama finalista de la Copa de Brasil
Vasco da Gama finalista de la Copa de Brasil
@carlos_f20/instagram

Publicidad

Publicidad

Publicidad