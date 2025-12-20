Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Jhon Durán, testigo de un escándalo en Fenerbahce; "sospechoso; no puede salir de Turquía"

Jhon Durán, testigo de un escándalo en Fenerbahce; "sospechoso; no puede salir de Turquía"

Después de la victoria por 0-3 sobre Eyupspor, con gol del colombiano Jhon Durán, se presentó un hecho que causó revuelo en el fútbol turco, por delicadas acusaciones.

Por: EFE
Actualizado: 20 de dic, 2025
Comparta en:
Jhon Durán, delantero colombiano, reclama en un partido del Fenerbahce, de Turquía
Jhon Durán, delantero colombiano, reclama en un partido del Fenerbahce, de Turquía
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad