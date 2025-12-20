Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Óscar Perea, figura de la Selección Colombia Sub-20, sufrió importante cambio en su club

Óscar Perea, figura de la Selección Colombia Sub-20, sufrió importante cambio en su club

A través de un comunicado oficial, el equipo en el que juega el colombiano, Óscar Perea, dio a conocer esa trascendental decisión, a pocos días de que termine el 2025.

Por: EFE
Actualizado: 20 de dic, 2025
Comparta en:
Óscar Perea, delantero de la Selección Colombia Sub-20, celebra un gol en el Mundial de la categoría
Óscar Perea, delantero de la Selección Colombia Sub-20, celebra un gol en el Mundial de la categoría
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad