Óscar Perea, figura de la Selección Colombia Sub-20, sufrió importante cambio en su club

El club portugués AVS, donde juega Óscar Perea, informó este sábado de que ha llegado a un acuerdo con João Alexandre Oliveira Nunes Henriques para que asuma de forma inmediata el comando técnico del equipo hasta junio de 2026.

El conjunto portugués, que va último en la clasificación de la Liga lusa con 3 puntos en 14 jornadas, explicó en un comunicado que el nuevo entrenador, de 53 años, tendrá como objetivo "abrazar el reto de llevar al club a una nueva permanencia en la primera división".

João Henriques inició su carrera en el fútbol profesional en la temporada 2017/18 con el Leixões SC, para pasar después al Paços de Ferreira, al Santa Clara, al Vitória de Guimarães, al Moreirense y al Marítimo, con un total de 126 partidos en la primera división.

Oscar Perea, autor del gol contra Arabia Saudita en el primer partido del Mundial Sub-20 X/ @FCFSeleccionCol

En el panorama internacional, ha dirigido al Olimpija Ljubljana (Eslovenia) y al Radomiak Radom (Polonia).



A su equipo se suman João Correia (entrenador adjunto), Alberto Carvalho (preparador físico), José Serrão (entrenador de porteros) y Gonçalo Magalhães (analista), a los que se suman Tó Ferreira (entrenador de porteros) y Armando Roriz (entrenador adjunto), que ya estaban en el club.