Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán, clave en gol de Fenerbahce contra Eyupspor, por la Superliga de Turquía

Jhon Durán, clave en gol de Fenerbahce contra Eyupspor, por la Superliga de Turquía

Aprovechando su oportunidad, ya que empezó como titular, el delantero colombiano, Jhon Durán, se mostró activo e inició una excelente jugada colectiva.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de dic, 2025
Comparta en:
Jhon Durán, delantero colombiano, en el partido de Fenerbahce contra Eyupspor
Jhon Durán, delantero colombiano, en el partido de Fenerbahce contra Eyupspor
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad