Jhon Durán, clave en gol de Fenerbahce contra Eyupspor, por la Superliga de Turquía

Jhon Durán está decidido a cambiar su imagen en el fútbol turco. Después de que recibiera varias críticas por sus comportamientos en la cancha, entre expulsiones, discusiones, celebraciones pasadas de tono y molestia con su entrenador, quiere que hablen de él por sus goles y alto rendimiento; así lo hizo este sábado 20 de diciembre, en el duelo entre Eyupspor contra Fenerbahce, por la fecha 17, en el estadio Eyup.

Cuando transcurría el minuto 34, el delantero colombiano se mostró como la opción de pase más clara para uno de sus compañeros. En solitario, controló el balón, levantó la cabeza y filtró el esférico a los pies de Talisca, que, con un taco, habilitó a Marco Asensio. Adentro del área rival, no perdonó y, con un buen remate, marcó el 2-0.

Jhon Durán, atacante colombiano del Fenerbahce, es figura en la Superliga de Turquía Getty Images

Vea el gol de Marco Asensio, en Eyupspor vs. Fenerbahce, por la Superliga de Turquía

Fenerbahçe'den harika bir organizasyon ve gol Asensio! pic.twitter.com/W9ooAyYERk — Tek Yol FENER (@TekYolFener) December 20, 2025