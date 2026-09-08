Vea acá la buena tapada de Álvaro Montero en Boca Juniors vs. Sao Paulo, en Sudamericana

Álvaro Montero volvió a demostrar de qué está hecho bajo los tres palos, y este martes en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Sao Paulo, dejó una buena atajada. El arquero colombiano de Boca Juniors evitó que su portería fuera vulnerada en el primer tiempo, en juego que se disputó en la cancha de La Bombonera.

Fue así como al minuto 16, el golero colombiano salvó al 'xeneize' con una gran tapada. Montero Perales se estiró ante un cabezazo de Luciano y envió la pelota al córner, ganándose los aplausos de los hinchas de Boca en las tribunas. Además, salvó del error a su compañero Belmonte.

Álvaro Montero, en duelo con Boca Juniors por Liga. Foto: Getty Images.

Vea acá la buena tapada de Álvaro Montero en Boca Juniors vs. Sao Paulo, en la Copa Sudamericana:

🧤El ATAJADÓN de ÁLVARO MONTERO para salvar el error de #Belmonte.pic.twitter.com/SuAMzQxLlo — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 9, 2026