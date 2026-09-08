"Samuel Martínez eligió a Liverpool por encima del Barcelona; el antecedente de Luis Díaz pesó"

Samuel Martínez ya tiene definido el club en el que continuará su carrera cuando cumpla la mayoría de edad. El joven colombiano, actualmente vinculado a Atlético Nacional, fue adquirido por Liverpool después de un proceso en el que también aparecieron varios de los principales clubes de Europa.

En entrevista exclusiva con Gol Caracol, los padres de Samuel, Jairo 'El Indio' Martínez y Victoria Valencia, revelaron detalles del proceso que terminó con la elección del conjunto inglés por parte del futbolista, quien tuvo sobre la mesa el interés de varios clubes importantes del 'viejo continente'.

“Lo pidió el Borussia Dortmund, Manchester City, Barcelona, Watford, Udinese, Chelsea, Manchester United, entre otros”, explicó su padre al recordar las opciones que tuvo el jugador.

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El interés no se limitó a unos pocos clubes. Según relataron sus padres, luego de ganar el Sudamericano Sub-17 en Paraguay llegaron numerosas propuestas y conversaciones por el joven colombiano.



“Era como un sueño vivir que no solo era Liverpool. Eran 30 equipos en el mundo y tuvimos casi un mes y medio que no dormíamos. Todo el mundo, a toda hora, las llamadas. Vivimos horario europeo en un mes”, señaló su madre.

Finalmente, la decisión fue tomada por el propio Samuel. Aunque la familia y la agencia analizaron cada una de las posibilidades, el futbolista tuvo la última palabra.

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“Nosotros teníamos conversaciones con todos, pero la decisión la tomó Samuel. Nosotros podemos decir lo que sea, pero contamos con lo que él quiera, lo que él decida, con lo que se sienta a gusto. Y él se sintió identificado para ir hacia el Liverpool”, explicaron.

Samuel Martínez con sus padres Jairo Martínez y Victoria Valencia. Liverpool.

La elección también estuvo relacionada con el proyecto deportivo que presentó el club inglés. La familia analizó cada propuesta pensando en el desarrollo del futbolista y en lo que podía representar para su futuro.

“Cada oferta que llegaba nos sentábamos, planificábamos y mirábamos qué opciones eran mejores que las otras. Samuel es el último que toma la decisión y, en ese momento, él tomó para Liverpool”, agregaron.

En Liverpool también habría tenido peso la referencia de Luis Díaz. Los padres de Samuel consideran que el paso del atacante colombiano por el club inglés ayudó a abrir puertas para nuevos talentos del país.

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“Lucho Díaz abrió las puertas a todos los colombianos. Vieron en Samuel todo ese potencial que tenía, que era casi parecido a las cosas que hace Lucho Díaz”, señalaron.

Las características futbolísticas del joven también fueron determinantes y llamaron la atención del conjunto inglés. “Él es rápido, tiene buen cambio de ritmo, buen desequilibrio, buena visión de juego, se apoya muy bien con los compañeros y busca mucho los espacios libres”, explicó su padre.

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Además, destacó su capacidad para tomar decisiones rápidamente y su evolución en el juego defensivo. “El fútbol de Inglaterra es un juego muy rápido. A la hora de tomar decisiones en tiempos tan cortos, él maneja bien esas situaciones”, afirmó.

Aunque todavía continúa en Atlético Nacional, Samuel ya trabaja en aspectos que serán importantes para su futuro en Inglaterra. Uno de ellos es el idioma.

Su familia vivió durante varios años en Estados Unidos, donde el futbolista tuvo contacto con el inglés desde sus primeros años de formación.

"Samuel aprendió a leer y a escribir en inglés; hizo kínder, prekínder, primero y segundo en Estados Unidos. Entonces, ya tenía una base muy grande en el idioma. Ahora tiene una profesora personalizada con la que estudia todos los días para que su inglés sea más fluido y llegue a dominarlo perfectamente", concluyeron.