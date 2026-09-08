"El gol anulado a Santa Fe nos ayudó, tanto emocional como mentalmente"

Vasco da Gama sacó este martes un empate sin goles contra Independiente Santa Fe en los 2.640 metros de altitud de Bogotá y dejó abierta la serie de cuartos de final por la Copa Sudamericana hasta el próximo martes, cuando se citarán en el estadio Sao Januario de la ciudad de Río de Janeiro. En el 'gigante de la colina' analizaron lo que fue este 'primer round' en rueda de prensa; el DT Pedro Emanuel, generó sus impresiones.

Así se presentó el encuentro en El Campín

Santa Fe, que llegó al encuentro con una racha de diez partidos sin perder, salió a buscar el triunfo desde el pitazo inicial, y llegó a celebrar en el minuto 8 por intermedio de Iván Scarpeta, pero el VAR anuló la maniobra por una milimétrica posición adelantada.

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El equipo brasileño respondió con algunas aproximaciones que exigieron al guardameta Weimar Asprilla y le hicieron de nuevo fundamental para mantener imbatible su portería.



Acción de juego entre Santa Fe y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Foto: Colprensa

Asprilla intervino con gran acierto ante los remates del ariete argentino Claudio Spinelli, el lateral zurdo brasileño Lucas Piton y el lateral diestro uruguayo José Luis Rodríguez.

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El equipo de la Colina, condicionado por las numerosas bajas con las que llegó a Bogotá y por su deficiente campaña en el Campeonato Brasileño, consiguió contener los ataques locales, cortar los circuitos ofensivos, logrando así un empate sin goles que le permite llegar muy bien para la vuelta en su casa y ante los hinchas.

¿Qué dijeron en Vasco da Gama del 0-0 frente a Santa Fe?

Lo cierto es que finalizado el compromiso de ida por los cuartos de final de la 'otra mitad de la gloria', en el 'gigante de la colina' dejaron sus impresiones de la contienda en El Campín. Fue Pedro Emanuel, DT de Vasco, el que tomó la palabra.

"Hoy (martes) llegamos con la humildad de quienes querían competir en la fase eliminatoria. Sabíamos que nos enfrentaríamos a un Santa Fe muy fuerte en casa, y lo respetamos. El inicio fue difícil debido a las condiciones, también por los 2.600 metros de altitud. La adaptación nunca es fácil. Santa Fe salió fuerte, nos presionó y no pudimos mantener la posesión del balón", evaluó el timonel del elenco brasileño en su intervención con la prensa.

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A renglón seguido, Pedro Emanuel evaluó que el tanto anulado al 'león' ayudó bastante a su equipo para mostrar otra disposición de juego en la cancha de El Campín.

La formación titular de Vasco da Gama frente a Santa Fe, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Foto: AFP

"El gol anulado nos ayudó, tanto emocional como mentalmente a volver al partido. Desde el momento en que logramos poner el balón en el suelo, nos dimos cuenta de que en altura se mueve mucho más rápido y hay que pensar con mayor rapidez. A partir de la mitad del primer tiempo, logramos adaptarnos, dar el balón a nuestros jugadores de calidad y crear algunas ocasiones cerca de la portería de Santa Fe, principalmente a partir de saques de esquina. Sin embargo, sabíamos que Santa Fe es un equipo con mucha experiencia, con jugadores de gran calidad individual, y que podían sorprendernos en cualquier momento. Mantuvimos la concentración y nos mantuvimos vivos en el partido", concluyó el DT de Vasco.