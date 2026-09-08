Cuándo es Vasco da Gama vs. Santa Fe por la Copa Sudamericana y dónde ver EN VIVO por TV

Vasco da Gama resistió a pie firme en el segundo tiempo los embates de Santa Fe y se llevó un empate 0-0 este martes de Bogotá, en el partido que sirvió de aperitivo del plato fuerte de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El elenco 'carioca', en puestos de descenso en la Liga brasileña, pero instalado en semifinales de la Copa do Brasil, quedó de esta manera mejor parado para avanzar a la próxima fase de la 'otra mitad de la gloria', aunque el 'león' sabe muy bien lo que es ganar de visitante en este certamen y dar la 'estocada'.

Hay que indicar que el vencedor de esta serie, que se definirá en Río de Janeiro, se medirá en semifinales contra el ganador de Boca y Sao Paulo.

Santa Fe recibió a Vaco da Gama por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Colprensa

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Así se presentó el partido en estadio El Campín

Santa Fe, que jugó un primer tiempo anodino, en el que fue controlado por el once brasileño, despertó en la segunda etapa y se fue en busca de la victoria en un colmado estadio Nemesio Camacho El Campín, en la ciudad de Bogotá.

El 'cardenal' estuvo a punto de conseguir el tanto de la victoria a los 67 minutos, cuando el atacante uruguayo Franco Fagúndez reventó el travesaño de la portería del Vasco da Gama.

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En los últimos minutos, el once dirigido por el charrúa Pablo Repetto, que en octavos eliminó en épica tanda de penales de River Plate en Buenos Aires, bombardeó el área vascaína con centros, pero no logró desnivelar.

¿Cuándo es Vasco da Gama vs. Santa Fe por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y dónde verlo EN VIVO por TV?

Así las cosas, la vuelta de esta serie entre el 'gigante de la colina' y los 'leones' está establecida para el próximo martes 15 de septiembre, en el Estadio São Januário, de Río de Janeiro, con un horario de las 5:00 de la tarde, en Colombia.