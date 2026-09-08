Síguenos en:
Tendencias:
CHAMPIONS LEAGUE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
FUTBOL COLOMBIANO
LIONEL MESSI

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cuándo es Vasco da Gama vs. Santa Fe por la Copa Sudamericana y dónde ver EN VIVO por TV

Cuándo es Vasco da Gama vs. Santa Fe por la Copa Sudamericana y dónde ver EN VIVO por TV

El juego de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama quedó 0-0 en el estadio El Campín, este martes. Todo se definirá la próxima semana en tierras brasileñas.

Por: AFP
Actualizado: 8 de sept, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
La formación titular de Santa Fe vs. Vasco da Gama por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
La formación titular de Santa Fe vs. Vasco da Gama por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Foto: AFP

Vasco da Gama resistió a pie firme en el segundo tiempo los embates de Santa Fe y se llevó un empate 0-0 este martes de Bogotá, en el partido que sirvió de aperitivo del plato fuerte de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El elenco 'carioca', en puestos de descenso en la Liga brasileña, pero instalado en semifinales de la Copa do Brasil, quedó de esta manera mejor parado para avanzar a la próxima fase de la 'otra mitad de la gloria', aunque el 'león' sabe muy bien lo que es ganar de visitante en este certamen y dar la 'estocada'.

Últimas noticias

Pedro Emanuel, director técnico de Vasco da Gama.
Gol Caracol

"El gol anulado a Santa Fe nos ayudó, tanto emocional como mentalmente"

Manchester City le ganó al Porto en su debut en Champions League.
Gol Caracol

Erling Haaland lideró al Manchester City en su estreno en la Champions League, fue 0-2 sobre Porto

Hay que indicar que el vencedor de esta serie, que se definirá en Río de Janeiro, se medirá en semifinales contra el ganador de Boca y Sao Paulo.

Santa Fe recibió a Vaco da Gama por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Santa Fe recibió a Vaco da Gama por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Foto: Colprensa

Publicidad

Así se presentó el partido en estadio El Campín

Santa Fe, que jugó un primer tiempo anodino, en el que fue controlado por el once brasileño, despertó en la segunda etapa y se fue en busca de la victoria en un colmado estadio Nemesio Camacho El Campín, en la ciudad de Bogotá.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El 'cardenal' estuvo a punto de conseguir el tanto de la victoria a los 67 minutos, cuando el atacante uruguayo Franco Fagúndez reventó el travesaño de la portería del Vasco da Gama.

Publicidad

En los últimos minutos, el once dirigido por el charrúa Pablo Repetto, que en octavos eliminó en épica tanda de penales de River Plate en Buenos Aires, bombardeó el área vascaína con centros, pero no logró desnivelar.

¿Cuándo es Vasco da Gama vs. Santa Fe por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y dónde verlo EN VIVO por TV?

Así las cosas, la vuelta de esta serie entre el 'gigante de la colina' y los 'leones' está establecida para el próximo martes 15 de septiembre, en el Estadio São Januário, de Río de Janeiro, con un horario de las 5:00 de la tarde, en Colombia.

Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano, estuvo en el banco de suplentes contra la Roma
Fútbol Colombiano

La increíble historia de la fallida llegada de Juan Guillermo Cuadrado al Medellín; "eso se enfrió"

PSG y Barcelona debutan este miércoles en la Champions League.
Gol Caracol

Champions League: hora y dónde ver EN VIVO por TV los partidos de este miércoles por la fecha 1

Publicidad

Relacionados

Independiente Santa Fe

Vasco da Gama

Copa Sudamericana

Publicidad

Publicidad

Publicidad