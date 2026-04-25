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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz anotó gol con el Crystal Palace, pero poco sirvió; derrota 3-1 con Liverpool

Daniel Muñoz anotó gol con el Crystal Palace, pero poco sirvió; derrota 3-1 con Liverpool

Este sábado, en el estadio de Anfield, Crystal Palace perdió con Liverpool pese al buen gol del lateral colombiano Daniel Muñoz.

Por: EFE
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Daniel Muñoz en Liverpool vs. Crystal Palace.
Daniel Muñoz en Liverpool vs. Crystal Palace.
Getty Images.

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