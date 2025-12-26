Luis Javier Suárez: "Con Richard Ríos tenemos una buena relación, pero nuestra vida es distinta"

Luis Javier Suárez y Richard Ríos fueron de los jugadores colombianos que desembarcaron esta temporada en el fútbol de Portugal. El samario al actual campeón Sporting Lisboa, mientras que el antioqueño llegó a reforzar el mediocampo del Benfica.

Suárez Charris dejó una buena impresión desde su debut en los 'leones' y ha ido manteniendo el nivel con goles y asistencias en todas las competiciones. Por el lado de Ríos Montoya le costó un poco más la adaptación, siendo criticado por su desempeño, pero luego se destapó con su fútbol habitual y a ello le sumó anotaciones. Los compañeros en Selección Colombia lideran a sus escuadras en su posición en cancha.

Luis Javier Suárez y Richard Ríos. AFP - Benfica.

Tanta ha sido la repercusión en tierras lusitanas del samario y el exPalmeiras, que hasta al propio Suárez le consultaron por la relación más allá de las canchas que mantiene con Ríos. El artillero, de 28 años, no dudó en responder, que como compatriotas que son, han tratado de ayudarse en un país diferente. Mantienen un nexo muy cordial.



"El juega en Benfica y yo juego en Sporting. Creo que más allá de eso tenemos una buena relación, pero nuestra vida es distinta. Por ahí le ayudé a un par de cosas y él me ayudó a mí, pero hasta ahí. Al final, la vida de él es distinta a la mía, yo soy de estar con mi familia, no sé lo que hará; pero sí lo he podido ayudar y él me ha podido ayudar a mí. Nos hemos tendido una mano como colombianos y compañeros de Selección que somos", pronunció el delantero de la Selección Colombia en una charla extensa con el diario 'Record' de Portugal.

Otras declaraciones de Luis Javier Suárez:

- ¿Conoces a Fredy Montero? Fue el último internacional colombiano que jugó aquí y está terminando su carrera en Colombia. ¿Te ves siguiendo un camino similar en el futuro?

"Sí, conozco a Montero y creo que puedo terminar mi carrera en Colombia. Hablé con mi esposa al respecto hace unos días y ambos llegamos a la conclusión de que nos gustaría vivir allí una temporada. Si puedo hacerlo mientras juego al fútbol, creo que será aún mejor".

- El estilo de defensores en la Liga de Portugal

"La mayoría de los centrales en esta liga son muy competitivos, obviamente, Benfica y Porto tienen los mejores defensores en los que estamos en la parte alta; yo me quedo con los míos. Nosotros tenemos buenos jugadores, pero es verdad que cuando te enfrentas a este tipo de equipos la competencia y exigencia es mayor".